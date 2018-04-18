На кладбище в микрорайоне Зайково в Кургане оказались повреждены пламенем захоронения людей, личности которых не удалось установить. Также на выгоревшем 18-м квадрате погребены те, у кого нет близких родственников, сообщили «URA.RU» в администрации города.
Могилы, оказавшиеся в огне, появились на Зайковском кладбище в период с 1997 по 1999 годы. Большинство надгробий представляют из себя металлические тумбы с регистрационными знаками, лишь у 15-ти их них имеются оградки и памятники. По информации администрации, общая площадь, поврежденная огнем, — 150 квадратных метров.
Наиболее вероятной причиной пожара называется неосторожное обращение с огнем, но не исключен и умышленный поджог. «Решение вопроса, связанного с восстановлением надмогильных сооружений, может быть рассмотрено по результатам проведенной пожарно-технической экспертизы», — уточнила руководитель пресс-службы мэрии Елена Бессонова.
Напомним, пожар случился около полудня 17 апреля — в это время на кладбище находилось множество людей, приехавших навестить усопших близких. Горели сухая растительность и мусор. В связи с происшествием спасатели еще раз попросили курганцев быть аккуратнее с огнем и напомнили о штрафах за разведение костров и поджигание травы во время противопожарного режима, который действует на территории региона с 14 апреля.