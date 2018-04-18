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18 апреля 2018
Главные новости Москвы
14:39  18 апреля 2018 1

Россиян хотят лишить льготных цен на еду и лекарства

ТЦ РИО, Метрополис. Курган, колбасы
Льготы по НДС могут закончитьсяФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В России могут отменить льготы на добавленную стоимость (НДС), которые действуют в отношении большинства продуктов питания, лекарств и книг. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил правительству просчитать все последствия данного шага.

Об этом стало известно «Ведомостям» после беседы с источниками в правительственных кругах. Как сообщает «Утро.ру», есть разные варианты развития событий. Например, НДС в размере 10% может остаться на продукты питания (кроме деликатесов) и лекарства, а на учебники и детские товары его могут поднять до стандартных 18%. При реализации данного варианта введут адресную помощь малоимущим семьям.

Ранее на совещании у Медведева также поднимался вопрос о повышении налоговой нагрузки, напоминает агентство Nation News. Среди вопросов были повышение НДС и НДФЛ. Налог на доходы физических лиц предлагалось увеличить на два процентных пункта — до 15%. С мерой согласился вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет RT.

Семен Гринберг
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