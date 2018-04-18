В России могут отменить льготы на добавленную стоимость (НДС), которые действуют в отношении большинства продуктов питания, лекарств и книг. Премьер-министр Дмитрий Медведев уже поручил правительству просчитать все последствия данного шага.
Об этом стало известно «Ведомостям» после беседы с источниками в правительственных кругах. Как сообщает «Утро.ру», есть разные варианты развития событий. Например, НДС в размере 10% может остаться на продукты питания (кроме деликатесов) и лекарства, а на учебники и детские товары его могут поднять до стандартных 18%. При реализации данного варианта введут адресную помощь малоимущим семьям.
Ранее на совещании у Медведева также поднимался вопрос о повышении налоговой нагрузки, напоминает агентство Nation News. Среди вопросов были повышение НДС и НДФЛ. Налог на доходы физических лиц предлагалось увеличить на два процентных пункта — до 15%. С мерой согласился вице-премьер Аркадий Дворкович, пишет RT.