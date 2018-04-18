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Главные новости Тюменской области
17:24  18 апреля 2018 0

В Тюменской области ждут наводнения. Казахстан сбрасывает воду, уходить ей некуда

Пресс-конференция Юрия Алёхина начальника главного управления МЧС России по Тюменской области. Тюмень, генерал-майор мчс, алехин юрий
Юрий Алехин рассказал, что Казахстан в прошлом году «давал неточные данные»Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

В Тюменской области паводком может затопить 16 населенных пунктов, более десяти рискуют остаться без короткого пути на «большую землю». Об этом на пресс-конференции в Тюмени заявил глава ГУ МЧС по области Юрий Алехин.

По словам начальника областного управления, 16 населенных пунктов попадут в зону подтопления «при неблагоприятном стечении, на данный момент при тех обстоятельствах, которые сложились, населенные пункты под подтопление не попадут». При этом Алехин подчеркнул, что ожидается подтопление 10-12 низководных мостов и 15-18 километров дорог. «Это будет обязательно», — заверил он. Самыми сложными территориями Алехин назвал Вагайский, Уватский, Тобольский районы и город Тобольск. Глава ГУ МЧС пояснил: в Казахстане в течение десяти дней ожидают выхода рек на пойму, к концу следующей недели вскроются все реки в Тюменской области. Между тем в северных округах региона до сих пор стоят морозы, и если ситуация не изменится, то уходить воде будет некуда.

Начальник ГУ МЧС подчеркнул, что основной приток воды в реки региона дает Казахстан, и объяснил причину внезапного половодья, накрывшего в 2017 году Ишим.

«В прошлом году неточные данные нам давали, скрывали и потом начали это выдавать за то, что вода обошла плотину, и прочее, когда началось подтопление, — сообщил Алехин. — Все данные [по прошлому году] у нас имеются, мы их сравниваем. Буквально до 7 апреля цифры были одна в одну: то есть как в прошлом году, так и в этом году, уровни сброса, уровни подъема и прочее».

Сейчас, по словам главы ГУ МЧС, процент заполнения Сергиевского водохранилища в Казахстане составляет 129%, и объемы поступления и сброса воды там на 30% ниже, чем в прошлом году. В ГУ МЧС рассчитывают, что сильного наводнения, подобного тем, что накрывали Ишимский район два года подряд, на этот раз не будет. Специалисты полагают, что вода из малых рек — Карасули и Мергеньки — уйдет по водоотводным каналам в реку Ишим еще до прихода большой воды со стороны Казахстана. По словам начальника Тюменского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяны Морозовой, темпы подъема воды в реке Иртыш за последние сутки составили от четырех до семи сантиметров, в реке Ишим — от двух до 20 сантиметров, в реке Карасуль в Ишимском районе — 46 сантиметров.

В 2017 году в пострадавшем от наводнения Ишиме побывал глава МЧС РФ Владимир Пучков, который объявил о введении режима ЧС на территории всей Тюменской области, а заодно в Омской и Кировской областях.

Надежда Карташова
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