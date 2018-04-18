17:26 18 апреля 2018 0

Продавец — частный коллекционер Фото: auto.ru

Автомобиль президентского автопарка выставлен на продажу почти за 9 миллионов рублей. Машина, на которой глава страны Владимир Путин выезжал на официальные и неофициальные встречи, продается частным лицом.

Сообщение о продаже бронированного Mercedes-Benz Pullman появилось на популярном специализированном сайте для продаж автомобилей. В объявлении сообщается, что машина с кожаным салоном 2003 года выпуска находится в частной коллекции. Пробег президентского «Мерседеса» — 88 тысяч километров. Присмотреться к эксклюзивной машине можно в Москве.

«Купил у кремлевского автопарка, все документы насчет этого имеются. Автомобиль по большей части стоял в коллекции, но несколько раз прокатился ради забавы. Со стороны покупателей интерес есть», — рассказал корреспонденту «URA.RU» продавец. О причинах продажи и изменении цены за время пребывания в коллекции собственник решил не распространяться.

Недавно министр промышленности и торговли Денис Мантуров рассказал о том, что Владимир Путин после инаугурации пересядет за автомобиль проекта «Кортеж». Бронированную ВИП-машину невозможно разбить, о чем говорят итоги последних краш-тестов.