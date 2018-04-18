Помощник главы Ноябрьска стал чемпионом России по тяжелой атлетике

Павел Соколов, занимающий должность помощника главы администрации муниципального образования Ноябрьск Алексея Романова, на прошедших выходных стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди возрастной категории 40+. Соревнования проходили в Татарстане. Спортсмен представлял сборную Ямало-Ненецкого АО.
Как выяснилось, Павел Соколов занимается тяжелой атлетикой с двенадцати лет. Он многократный победитель окружных, региональных и всероссийских соревнований в классической дисциплине — двоеборье (рывок, толчок). Ранее спортсмен уже выигрывал Кубок России, выступая за Ноябрьск. Как рассказал агентству помощник главы, этот вид спорта сейчас для него как отдушина и отвлечение от ответственной работы. Тренируется Соколов почти каждый день, по часу во время обеда под руководством заслуженного тренера России Ивана Белоуса.
«В победе важна тактика, и это заслуга тренера. На этих соревнованиях я выиграл у соперника всего один килограмм за счет правильно выстроенной тактики выступления», — рассказал «URA.RU» спортсмен и добавил, что «если заниматься серьезно, защищая честь округа, нужно участвовать в серьезных соревнованиях, чтобы не потерять чувство помоста, без которого о победах не может быть и речи».
Напомним, ранее в администрации Ноябрьска первым заместителем бывшей главы Жанны Белоцкой работал еще один тяжелоатлет Владислав Камыш. Этот вид спорта очень популярен на Ямале, в том числе среди чиновников.