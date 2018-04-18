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Главные новости Ямала
18:26  18 апреля 2018 0

Помощник главы Ноябрьска стал чемпионом России по тяжелой атлетике

Помощник главы Ноябрьска тренируется во время обедаФото: Владимир Жабриков

Павел Соколов, занимающий должность помощника главы администрации муниципального образования Ноябрьск Алексея Романова, на прошедших выходных стал чемпионом России по тяжелой атлетике среди возрастной категории 40+. Соревнования проходили в Татарстане. Спортсмен представлял сборную Ямало-Ненецкого АО.

Чиновник из Ноябрьска между делом стал чемпионом России по тяжелой атлетике
Фото: Павле Соколов

Как выяснилось, Павел Соколов занимается тяжелой атлетикой с двенадцати лет. Он многократный победитель окружных, региональных и всероссийских соревнований в классической дисциплине — двоеборье (рывок, толчок). Ранее спортсмен уже выигрывал Кубок России, выступая за Ноябрьск. Как рассказал агентству помощник главы, этот вид спорта сейчас для него как отдушина и отвлечение от ответственной работы. Тренируется Соколов почти каждый день, по часу во время обеда под руководством заслуженного тренера России Ивана Белоуса.

«В победе важна тактика, и это заслуга тренера. На этих соревнованиях я выиграл у соперника всего один килограмм за счет правильно выстроенной тактики выступления», — рассказал «URA.RU» спортсмен и добавил, что «если заниматься серьезно, защищая честь округа, нужно участвовать в серьезных соревнованиях, чтобы не потерять чувство помоста, без которого о победах не может быть и речи».

Напомним, ранее в администрации Ноябрьска первым заместителем бывшей главы Жанны Белоцкой работал еще один тяжелоатлет Владислав Камыш. Этот вид спорта очень популярен на Ямале, в том числе среди чиновников.

Сергей Мороз
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