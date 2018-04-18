Россия доказала факт производства «Новичка» в США

22:01 18 апреля 2018 1

Американцы сами предоставили России документальные доказательства Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Отравляющее вещество нервно-паралитического действия, известное как «Новичок», производилось в США. В 2015 году оно было запатентовано в качестве химического оружия. Документы, подтверждающие это, продемонстрировал 18 апреля российский представитель в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

В декабре 2015 года патентное ведомство США (United States Patent and Trademark Office) обратилось к российским коллегам с просьбой проверить оригинальность заявки на патент отравляющего вещества (ОВ), поданной американским ученым Т. Рубином. «Документ подтверждает, что в США нервно-паралитические вещества типа „Новичок“ не только производились, но и даже патентовались в качестве химоружия. И не когда-то давно, а каких-то несколько лет тому назад», — цитирует ТАСС заявление постпреда России в ОЗХО Александра Шульгина, сделанное на на внеочередном заседании Исполнительного совета организации по «делу Скрипаля».

В свете открывшихся обстоятельств Россия хотела бы получить от Великобритании разъяснения по инциденту с отравлением Сергея и Юлии Скрипалей в Солсбери, сообщает также RT. Кроме того, представители государств «большой семерки» могли бы пояснить, зачем их страны на основе фальшивок развязали с Россией дипломатическую войну.

Ранее представитель Лондона в ОЗХО Петер Уилсон подтвердил, что экс-полковника ГРУ и его дочь отравили именно «Новичком», напоминают Nation news. При этом установить, в какой стране или лаборатории произвели отравляющее вещество, не удалось. При этом англичане путаются с версиями отравления: «Новичком» якобы измазали ручку входной двери в доме Скрипаля, подсунули яд в гречневой каше или поместили его в систему вентиляции автомобиля, которым пользовалась его дочь.