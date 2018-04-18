22:22 18 апреля 2018 1

Информацию о якобы проведенной атаке химоружием в сирийской Думе распространила НПО «Белые каски» ФОТО: скрин с видео YouTube

В эфире телеканала «Россия 24» показали интервью мальчика, который за финики и печенье принял участие в видеосъемках последствий якобы произошедшей химической атаки в сирийском городе Дума. По предварительной информации, запись видео состоялась 7 апреля, а ролики распространила НПО «Белый каски».

«Мы были в подвале, мама мне сказала, что сегодня нечего есть, поедим только завтра. Мы услышали крик на улице, кричали: „Идите в больницу“. Мы побежали в больницу, и как только я вошел, меня схватили и начали поливать водой. После этого положили нас на кровати рядом с другими людьми», — цитирует телеканал слова мальчика. Его отец пояснил, что за участие в постановке «боевики дали финики и печенье». Он подчеркнул, что ребенок чувствует себя хорошо и «никакого химического оружия не было».

Ранее постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Александр Шульгин заявил, что Россия отыскала людей, принявших участие в подготовке провокаций в Сирии. По его словам, Москва готова привезти в Гаагу на встречу ОЗХО тех, кто участвовал в съемках якобы химической атаки в сирийской Думе.