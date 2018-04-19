06:52 19 апреля 2018 0

Штрафы будут ждать и продавцов, и беременных женщин Фото: depositphotos.com © URA.RU

Депутат Заксобрания Ленинградской области Владимир Петров предложил установить в России штрафы для беременных женщин за употребление алкоголя и курение. Кроме того, согласно законопроекту, штрафовать предлагается и продавцов вредной продукции, в список которых также входят и наркотики.

Так, как следует из документа, за розничную продажу беременной женщине алкоголя штраф для гражданина составит 30-50 тысяч рублей, для должностных лиц — 100-200 тысяч рублей, для юридических — от 500 тысяч до миллиона рублей.

Продажа сигарет и табачной продукции обойдется гражданину в 3-5 тысяч, должностному лицу — в 30-50 тысяч, а юридическому — в сумму от 500 тысяч до миллиона рублей.

Более того, законопроект предлагает штрафовать и беременных женщин. Если документ будет одобрен, им придется заплатить 4-5 тысяч рублей за нахождение в состоянии опьянения, распитие алкоголя, потребление наркотиков или табака.

В пояснительной записке к инициативе отмечается, что если продавец усомнится в отсутствии беременности покупателя, он вправе потребовать от него документ доказывающий обратное, пишет РИА «Новости». А перечень таких документов будет установлен компетентными в этом вопросе органами. В случае нарушения закона, женщин предлагается ставить на «профилактический учет».