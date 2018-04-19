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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:05  19 апреля 2018 0

Государство «частично национализирует» компании, попавшие под санкции

Шохин считает идею частичной национализации приемлемойФото: kremlin.ru
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин не исключает возможность того, что государство будет приобретать акции компаний, попавших под санкции. Он отметил, что такая практика существует в том числе в США и ЕС.

Частичная национализация предприятий, в том числе «Русала» — вполне допустимая мера в сложившейся ситуации, она используется и в других странах, рассказал «РБК» Шохин. «Государство частично несет ответственность за положение дел в подсанкционных компаниях, поскольку наказывают нас за неправильное поведение на геополитической арене», — сказал он, подчеркнув, что бизнес не несет ответственность за политические проблемы. При этом поддержка подсанкционных компаний не должна осуществляться за счет предприятий, у которых «все хорошо».

По мнению главы РСПП, ждать решений Дональда Трампа по санкциям не стоит в силу его эмоциональности. Борьбу с российскими нефтяными и газовыми компаниями он назвал способом продвинуть американский сжиженный газ на европейские рынки, при том, что он дороже в несколько раз. Так как отменить санкции сложно, остается только улучшать деловую среду, считает Шохин.

Ранее в результате новых американских санкций акции компании «Русал» резко обрушились и стали стоить меньше практически в два раза, сообщала «Русская планета». Между тем накануне глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил национализировать компанию. «Самое время национализировать эту компанию, выкупить по минимальной цене, по которой она сегодня стоит, и дальше это запустить как государственный инвестиционный проект», — заявил он.

Дарья Корчак
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