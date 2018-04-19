Германия попросит США освободить ее от жестких санкций против России

08:31 19 апреля 2018 0

Немецкий бизнес хочет остаться в России Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Министр финансов ФРГ Олаф Шольц в ходе визита в Вашингтон намерен обратиться к президенту США Дональду Трампу с просьбой избавить немецкие компании от участия в новых антироссийских санкциях. По данным Wall Street Journal, речь пойдет не только о крупных корпорациях (Siemens, Daimler и Volkswagen), имеющих крупные компании с российскими компаниями, попавшими под санкции, а о немецком бизнесе в целом.

Источники американского издания уверены, что Белый дом может пойти на уступки Берлину по данному вопросу. Также известно, что тема дальнейшей работы немецких компаний в РФ будет обсуждаться в конце апреля во время встречи канцлера ФРГ Ангелы Меркель с Дональдом Трампом.

Как пишет Wall Street Journal, на Меркель оказывают давление немецкие бизнес-гиганты, которые считают, что их контракты с Россией стали заложниками плохих отношений между Москвой и Вашингтоном. Как уточняет РБК, в 2017 году товарооборот между Россией и ФРГ составлял 54,5 миллиарда евро — это на 11 миллиардов больше, чем в 2016 году.

Напомним, что 6 апреля Минфин США расширил санкции против РФ. В новый санкционный список вошли более 20 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряд крупных компаний, в том числе En+ Group, «Рособоронэкспорт» UC Rusal и Группа «Ренова». Позже стало известно, что Госдума РФ рассматривает законопроект о контракциях против США.