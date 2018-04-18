Мы подсчитали убытки России от своих же контрсанкций

14:02 18 апреля 2018 0

Оказалось, что далеко не все депутаты читали проект закона о контрсанкциях Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Российские госкорпорации начали подсчитывать возможные убытки от законопроекта Госдумы о санкциях против США. Некоторые компании уже готовят письма в правительство с просьбой отказаться от предложенных депутатами запретительных мер. Они уверены, что закон может серьезно ударить по российской промышленности, привести к закрытию предприятий, срыву многомиллионных контрактов и колоссальных имиджевых потерях.

США теряет уран, Росатом — миллиарды

Чтобы перенастроить партнерство, Росатому придется потратить годы Фото: Анна Майорова © URA.RU

Обсуждая контрсанкции в атомной отрасли, эксперты говорят, что предлагаемые меры приведут к потерям Росатома до двух миллиардов долларов, не считая упущенной выгоды. В первую очередь пострадает сфера урановых поставок в США (2-2,1 млрд долларов в год). «На американский рынок приходится около половины всех поставок, еще 30% — на страны ЕС», — поясняет заместитель руководителя экономического департамента Института энергетики и финансов Сергей Кондратьев.

Больше половины выручки компании Росатома, «Технабэкспорт», составляют поставки по урану, говорит директор информационных проектов ПИР-центра Андрей Баклицкий. «Компенсировать потери с американского рынка будет сложнее, потому что не так много других вариантов, куда его можно поставлять», — поясняет эксперт. «У Росатома много международных партнеров, но сложно себе представить, что страна вроде Финляндии или Египта сможет начать делать свое собственное атомное топливо на базе обогащенного российского урана: это технологии и инфраструктура, которая создается годами, — подтверждает и ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. — Поэтому на первых этапах Росатому придется сокращать производство, а в дальнейшем — договариваться с новыми странами. На это может уйти несколько лет».

На предприятиях Росатома трудятся тысячи уральцев Фото: Предоставлено пресс-службой «Росатом»

Под угрозой и поставки атомного топлива. Баклицкий говорит, что топливная компания Росатома, ТВЭЛ, планировала выходить на американский рынок: «В 2016 году был подписан первый контракт и планировалось, что в 2019 году будут первые поставки».

Но главной проблемой для Росатома в случае принятия санкционного законопроекта станут репутационные риски. «Контракты заключены до 2020 года. Их расторжение будет означать, что при определенных условиях Росатом может нарушать свои обязательства», — считает Баклицкий.

Ответ Росатома на официальный запрос агентства пока не пришел. Один из собеседников «URA.RU» в корпорации предположил, что компания попытается донести до правительства тезис, что не хочет терять международный рынок сбыта.

Пока законопроект еще не рассмотрен, кабмин поручил Роскосмосу и Росатому временно наложить вето на подписание контрактов со странами, которые ввели санкции против России, сообщает «Ъ» со ссылкой на свой источник в аппарате правительства. Отмечается, что договоры можно будет заключать только «в случае политического решения» российского руководства. Это проручение, как сообщает издание, подписал вице-премьер Дмитрий Рогозин.

Оставим Boeing без титана — сами останемся без авиапарка

Запрет на работу с американскими авиакомпаниями ударит по крупнейшему производителю титана в России, ВСМПО-Ависма — уверены эксперты. Компанию, главного поставщика американского Boeing, называют одним из самых успешных на мировом рынке производителей титана. Ежегодный оборот «дочки» Ростеха превышает 1,2 млрд долларов, более 70% продукции идет на экспорт. В случае запрета на контракты с американцами более 20 тысяч сотрудников на Урале окажутся без работы, предупредили представители компании.

Если договоренности с Boeing будут прерваны, то российская сторона не только не получит запланированную прибыль, но и обязана будет выплатить штрафные санкции,

Серьезные убытки понесет дочка Ростеха, главный мировой поставщик титана, ВСМПО-Ависма Фото: Владимир Андреев © URA.RU

сообщил заместитель главного редактора журнала «Авиапанорама» Владимир Попов. «Поставки автодеталей строго оговариваются и по качеству, и по количеству. Если наши договоренности отменить сегодня, то мы нарушим процесс создания самолетов, который был запланирован на этот год», — поясняет эксперт. По его словам, до 20% запчастей самолетов Boeing состоят из деталей, которые производятся на Урале и в Сибири.

Ведущий научный сотрудник Института транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Федор Борисов предостерегает, что законопроект может ограничить наше авиастроение: «Если сейчас разом закрыть иностранные комплектующие для наших самолетов, то это отбросит нас на много лет назад».

Большая часть российского авиапарка состоит из боингов и аэробусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Как пояснил «URA.RU» бывший конструктор ОКБ «Сухой» Вадим Лукашевич, на данный момент в России нет собственного парка гражданской авиации. Он состоит либо из американских боингов, либо из европейских аэробусов, которые оснащены американскими двигателями. При этом наш самолет Sukhoi Superjet на 70% состоит из иностранных комплектующих и задействован в основном на региональных авиалиниях.

«Поэтому стоит нам только замахнуться на американский авиапром, мы останемся без гражданской авиации вообще. Те самолеты, которые у нас летают, находятся на обслуживании компании Boeing. Тут и поставка запчастей, и обучение пилотов. Нам ответить нечем: наш среднемагистральный самолет „Иркут МС-21“ только проходит испытания, а дальнемагистральные — это либо Airbus, либо Boeing — 777».

На момент публикации статьи запросы в Ростех» и Объединенную авиастроительную корпорацию (компании, по мнению экспертов, находятся в зоне риска контрсанкций) остались без ответа.

Эмбарго на двигатели для НАСА оставит Россию без космоса

Отдельным пунктом российские парламентарии прописали прекращение или приостановление международного сотрудничества России с США в ракетно-двигательной отрасли. Эта инициатива ставит под угрозу контракты на поставку двигателей РД-180 и РД-181 для американских ракет AtlasV и Antares. Над созданием этих двигателей работают предприятия корпорации «Роскосмос» в Екатеринбурге и Сысерти Свердловской области, в Московской и Белгородской областях. В общей сложности заказы обеспечивают работой более 22 тысяч человек. Пока альтернативы у американских партнеров нет, как, впрочем, и у нас, отмечают эксперты. На данный момент США планируют закупать наши двигатели до 2025 года.

Российских космонавтов могут отрезать от полетов на новую, окололунную МКС Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Эти двигатели России больше некому будет продать, фактически они никому, кроме американцев, не нужны, рассказывает военный эксперт, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский. «У нас они не используются, в других государствах — тоже. Получается, что поставлять их больше некуда. В таком случае мы работаем против самих себя», — пояснил Мураховский. По его словам, за счет экспорта этой продукции американской стороне мы развивали новое поколение ракетных двигателей: «Если прервать сотрудничество, придется изыскивать дополнительное серьезное финансирование для данных работ».

«Программа МКС кончается в 2024 году, а после нее американцы и европейцы на принципах международной кооперации будут строить международную лунную орбитальную станцию. Чтобы с этой станцией работать, нужны сверхтяжелые ракеты, которые у нас появятся не раньше конца 2020-х годов. И мы хотим, чтобы нас не просто взяли в эту программу, но и возили на своей ракете до Луны и обратно. Если сейчас мы возим американских космонавтов до МКС, то тут будет ситуация обратная», — описывает среднесрочные перспективы космической отрасли Вадим Лукашевич. На момент публикации статьи от корпорации «Роскосмос» не пришло ответа, как контрсанкции скажутся на космической отрасли.

Депутаты не знают, какой закон примут

13 апреля председатель Госдумы Вячеслав Володин и руководители всех фракций внесли документ о санкциях против США. В нем предлагаются 16 ответных мер, которые запрещают сотрудничество российских компаний с США и их союзниками в авиастроении, атомной, ракетно-двигательной и в других отраслях. Законопроект будет рассмотрен 15 мая.

У авторов законопроекта о санкциях в адрес США — руководителей парламентских фракций — «URA.RU» не удалось получить комментариев. Спикер Госдумы Вячеслав Володин ранее говорил, что законопроект носит рамочный характер и его необходимо обсудить с экспертным сообществом. По его словам, документ отправлен президенту, правительству РФ, Совету Федерации, в Общественную палату, комитеты Госдумы и Счетную палату.

Интересно, что даже в ответственном за этот законопроект профильном комитете ГД по экономической политике не все депутаты оказались знакомы с текстом документа. Так, член комитета и депутат от КПРФ Николай Арефьев сказал, что он не в курсе содержания законопроекта: «Нас отпустили в отпуска и начали рассматривать этот закон. Кто написал этот закон, я не знаю. Его же должны были спустить в комитеты, а нам его не рассылали.

Я боюсь, что руководителей фракций просто «нагнут», а нас и спрашивать никто не будет, потому что решение будет принято».

Другой член комитета, эсер Валерий Гартунг, считает, что нужно быть внимательными в части санкций в авиастроении: «Если мы наложим вето на титан, то пострадает много людей. Это неправильно. Мы сами себя накажем больше, чем США».

Глава комитета, депутат от ЛДПР Сергей Жигарев, судя по всему, не очень внимательно читал законопроект. Он полагает, что документ не приведет к нарушению действующих контрактов и не носит запретительный характер: «Мы никому ничего не запрещаем, мы этим законопроектом требуем от правительства проработать программу замещения по качеству не ниже и по ценам не выше потребляемых и производимых товаров».

Наличие прямого запрета Жигарев увидел только в пункте, касающемся привлечения высококвалифицированных специалистов из США. Текст законопроекта можно прочитать здесь: большинство пунктов там начинаются со слов: «запрет» или «прекращение».