Две «умные» ракеты Трампа долетели до России

Сирийские военные передали российским коллегам две неразорвавшиеся крылатые ракеты, которые не сдетонировали в ходе удара США 14 апреля. Оба снаряда отправили самолетом на территорию России. Об этом сообщил источник в министерстве обороны Сирийской Арабской Республики.
«Две крылатые ракеты были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы русским военным. Эти ракеты вчера были отправлены самолетом в Россию», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова источника в оборонном ведомстве. Подтверждение об этом с российской стороны не поступало.
Напомним, в ночь с пятницы на субботу военная коалиция США, Британия и Франция нанесла ракетные удары по территории Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет. Большую часть сбила сирийская система ПВО. В свою очередь президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал удар по Сирии актом агрессии.