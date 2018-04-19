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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:39  19 апреля 2018 0

Две «умные» ракеты Трампа долетели до России

Снаряды отправили самолетом в Россию@BuzzFeedNews, twitter
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Сирийские военные передали российским коллегам две неразорвавшиеся крылатые ракеты, которые не сдетонировали в ходе удара США 14 апреля. Оба снаряда отправили самолетом на территорию России. Об этом сообщил источник в министерстве обороны Сирийской Арабской Республики.

«Две крылатые ракеты были обнаружены сирийскими военными. Обе ракеты в достаточно хорошем состоянии были переданы русским военным. Эти ракеты вчера были отправлены самолетом в Россию», — цитирует «Федеральное агентство новостей» слова источника в оборонном ведомстве. Подтверждение об этом с российской стороны не поступало.

Напомним, в ночь с пятницы на субботу военная коалиция США, Британия и Франция нанесла ракетные удары по территории Сирии. Всего было выпущено более 100 ракет. Большую часть сбила сирийская система ПВО. В свою очередь президент России Владимир Путин в разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал удар по Сирии актом агрессии.

Иван Шестак
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