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17 апреля 2018
17:03  17 апреля 2018 0

Путин назвал удары Запада по Сирии актом агрессии

XVII съезд партии
Путин обсудил с Меркель обострение обстановки в СирииФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Президент России Владимир Путин осудил действия США, Великобритании и Франции, которые нанесли удар по Сирии. В телефонном разговоре с канцлером ФРГ Ангелой Меркель российский лидер назвал ракетную атаку на сирийские объекты актом агрессии.

«Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН», — сообщили в Кремле. Как пишут argumenti.ru, глава государства особо отметил, что действия коалиции нанесли значительный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса.

Помимо прочего Путин и Меркель отметили важность тщательного расследования, проводимого миссией Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). Обе стороны также выразили готовность содействовать возобновлению дипломатических усилий по нормализации ситуации в Сирии, в том числе в Женеве и Астане.

14 апреля США, Британия и Франция ударили по Сирии. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что все выпущенные ракеты (более ста штук) достигли своих целей. Однако в Вооруженных силах РФ заявили, что сирийские ПВО перехватили 71 крылатую ракету. Коалиция пояснила свое решение об атаке действиями президента Сирии Башара Асада, который якобы применил химоружие против мирного населения. Американские журналисты провели расследование, по результатам которого не обнаружили доказательств применения в Восточной Гуте химического оружия, писало «URA.Ru».

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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