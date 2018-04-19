Ростех предложил Рогозину обанкротить курганский завод зятя Михалкова

Глава Ростеха Сергей Чемезов попросил вице-премьера Дмитрия Рогозина рассмотреть вопрос о банкротстве «Курганмашзавода» (КМЗ). После этого стратегическое предприятие планируется объединить с заводом в Туле.
По данным РБК, речь идет об объединении «Курганмашзавода» с тульским конструкторским бюро приборостроения им. академика Шипунова, также входящим в структуры Ростеха. В письме главы корпорации, направленном главному куратору российского ВПК, указывается, что заседание правительственной комиссии требуется провести «в возможно короткие сроки».
«Текущее финансово-экономическое состояние АО „Курганмашзавод“ и группы зависимых компаний критическое», — цитирует Чемезова РБК. Глава Ростеха подчеркивает, что по итогам исполнения гособоронзаказа за прошлый год убытки предприятия составили порядка 7 млрд рублей. Помимо этого, завод сорвал сроки «изготовления имущества по экспортному контракту в интересах иностранного заказчика».
КМЗ находится в процессе передачи от «Тракторных заводов» Ростеху. Временным гендиректором остается зять Никиты Михалкова Альберт Баков. По данным финансового отчета за 2017 год, долг завода увеличился в 30 раз — с 3,6 млрд до 108 млрд рублей.