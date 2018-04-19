Челябинская компания РЖД объявила об увольнении более тысячи работников

11:57 19 апреля 2018 0

Челябинская компания РЖД переводит своих сотрудников в новые подразделения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский электровозоремонтный завод, являющийся филиалом АО «Желдорреммаш» («дочка» Российских железных дорог), объявил о сокращении в июле из-за реорганизации 1 116 работников. Соответствующее уведомление направлено в главное управление по труду и занятости населения в регионе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Замдиректора по персоналу электровозоремонтного завода Сергей Щепетев подчеркнул, что компания не будет выбрасывать людей на улицу. В рамках реорганизации лишь сменят названия существующие подразделения. «По решению управляющей компании [„Желдорреммаш“] идет, проще говоря, переименование отделов. Был отдел труда и зарплаты — станет отделом оплаты труда. Аналогичные смены вывесок пройдут в цехах основного производства, но их функции не меняются. И увольнений как таковых не будет. Все работники получат уведомления об увольнении из старого подразделения и тут же будут трудоустроены в новое, с другим названием. Такая процедура положена по закону», — объяснил топ-менеджер предприятия.

Ранее РЖД объявляли об аналогичной реорганизации дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин, структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД». Как тогда пояснили в пресс-службе ЮУЖД, в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях вместо ликвидированной Южно-Уральской дирекции созданы два новых подразделения Уральской дирекции: Челябинское и Смольное. Практически все сотрудники будут переведены в них.

По данным ГУ по труду из занятости населения Челябинской области, на 18 апреля уровень безработицы составляет 1,39%, на учете в центрах занятости населения состоит 25 720 человек. При этом имеется 25 607 вакансий. С начала года уже трудоустроено 8 737 человек, из них на постоянные вакантные места — 5998, на временные — 2739, привлечено к самозанятости — 56 человек.