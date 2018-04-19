{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16 апреля 2018
Главные новости Челябинской области
11:57  19 апреля 2018 0

Челябинская компания РЖД объявила об увольнении более тысячи работников

Прибытие Валерия Гергиева в Екатеринбург, поезд, железная дорога, ржд, пассажирский поезд
Челябинская компания РЖД переводит своих сотрудников в новые подразделенияФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Челябинский электровозоремонтный завод, являющийся филиалом АО «Желдорреммаш» («дочка» Российских железных дорог), объявил о сокращении в июле из-за реорганизации 1 116 работников. Соответствующее уведомление направлено в главное управление по труду и занятости населения в регионе, сообщили «URA.RU» в пресс-службе компании.

Замдиректора по персоналу электровозоремонтного завода Сергей Щепетев подчеркнул, что компания не будет выбрасывать людей на улицу. В рамках реорганизации лишь сменят названия существующие подразделения. «По решению управляющей компании [„Желдорреммаш“] идет, проще говоря, переименование отделов. Был отдел труда и зарплаты — станет отделом оплаты труда. Аналогичные смены вывесок пройдут в цехах основного производства, но их функции не меняются. И увольнений как таковых не будет. Все работники получат уведомления об увольнении из старого подразделения и тут же будут трудоустроены в новое, с другим названием. Такая процедура положена по закону», — объяснил топ-менеджер предприятия.

Ранее РЖД объявляли об аналогичной реорганизации дирекции по эксплуатации и ремонту путевых машин, структурного подразделения Южно-Уральской дирекции инфраструктуры, филиала ОАО «РЖД». Как тогда пояснили в пресс-службе ЮУЖД, в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях вместо ликвидированной Южно-Уральской дирекции созданы два новых подразделения Уральской дирекции: Челябинское и Смольное. Практически все сотрудники будут переведены в них.

По данным ГУ по труду из занятости населения Челябинской области, на 18 апреля уровень безработицы составляет 1,39%, на учете в центрах занятости населения состоит 25 720 человек. При этом имеется 25 607 вакансий. С начала года уже трудоустроено 8 737 человек, из них на постоянные вакантные места — 5998, на временные — 2739, привлечено к самозанятости — 56 человек.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров