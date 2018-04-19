Курганские власти объяснили банкротство единственного в России завода, производящего БМП

12:23 19 апреля 2018 0

Завод предлагают обанкротить Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности Александр Константинов заявил в разговоре с «URA.RU», что банкротство «Курганмашзавода» — это часть дефолтной стратегии. «Начала этого процесса мы давно уже ждем», — отметил Константинов. Он добавил, что завод продолжит выполнять гособоронзаказ в запланированном объеме. Также вице-губернатор заверил, что сокращения работников предприятия не планируются.

Уточнил Александр Константинов и информацию по запланированному визиту на КМЗ представителей Ростеха. «Вчера я был там (в представительстве Ростеха Москве — прим. ред.), пока дату они не определили, ждем. В любом случае этот визит состоится, нужно направление и понимание того, как это все у нас будет происходить. Также необходимо подтверждение информации о заказах и кадрах», — пояснил Константинов.

В настоящий момент завершается процесс передачи КМЗ от «Тракторных заводов» Ростеху. Временным гендиректором остается зять Никиты Михалкова Альберт Баков. По данным финансового отчета за 2017 год, долг завода увеличился в 30 раз — с 3,6 млрд до 108 млрд рублей.

«Курганмашзавод» — единственное предприятие в России, которое специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Выпускает БМП-2 и БМП-3, которые, помимо Российской армии, эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, говорится на сайте.