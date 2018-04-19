{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,55
Динамика за 2 недели
Евро 76,09
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости 
12:23  19 апреля 2018 0

Курганские власти объяснили банкротство единственного в России завода, производящего БМП

ОАО Курганмашзавод БМД-4 для десантных войск. Курган, кмз
Завод предлагают обанкротитьФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Заместитель губернатора Курганской области, директор департамента промышленности Александр Константинов заявил в разговоре с «URA.RU», что банкротство «Курганмашзавода» — это часть дефолтной стратегии. «Начала этого процесса мы давно уже ждем», — отметил Константинов. Он добавил, что завод продолжит выполнять гособоронзаказ в запланированном объеме. Также вице-губернатор заверил, что сокращения работников предприятия не планируются.

Уточнил Александр Константинов и информацию по запланированному визиту на КМЗ представителей Ростеха. «Вчера я был там (в представительстве Ростеха Москве — прим. ред.), пока дату они не определили, ждем. В любом случае этот визит состоится, нужно направление и понимание того, как это все у нас будет происходить. Также необходимо подтверждение информации о заказах и кадрах», — пояснил Константинов.

В настоящий момент завершается процесс передачи КМЗ от «Тракторных заводов» Ростеху. Временным гендиректором остается зять Никиты Михалкова Альберт Баков. По данным финансового отчета за 2017 год, долг завода увеличился в 30 раз — с 3,6 млрд до 108 млрд рублей.

«Курганмашзавод» — единственное предприятие в России, которое специализируется на производстве и ремонте бронемашин класса БМП. Выпускает БМП-2 и БМП-3, которые, помимо Российской армии, эксплуатируют вооруженные силы почти трех десятков стран мира, говорится на сайте.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров