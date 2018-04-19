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19 апреля 2018
14:06  19 апреля 2018 0

На открытие скульптуры Путина в курганское село приедет делегация Госдумы

ИННОПРОМ-2017. Первый день международной выставки. Екатеринбург, путин владимир
Памятник российскому президенту изготовят из бронзыФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие скульптурной композиции с фигурой президента России Владимира Путина в селе Частоозерье Курганской области запланировано на 29 мая. О том, как будет проходить мероприятие, «URA.RU» рассказал инициатор создания монумента, депутат Госдумы Александр Ильтяков.

По словам Ильтякова, к торжественной церемонии будет приурочено выездное заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Зауралье прибудут не только члены комитета, но и другие депутаты Госдумы, в том числе председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Во время открытия памятника прозвучит гимн России в живом исполнении с участием симфонического оркестра», — рассказал о планах Александр Ильтяков. Также в этот день в Частоозерском храме пройдет концерт хора «Дорос».

Автором монумента стала скульптор Ольга Красношеина. Памятник ее авторства основателю Кургана Тимофею Невежину был открыт на привокзальной площади в 2017 году.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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