На открытие скульптуры Путина в курганское село приедет делегация Госдумы

14:06 19 апреля 2018 0

Памятник российскому президенту изготовят из бронзы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Открытие скульптурной композиции с фигурой президента России Владимира Путина в селе Частоозерье Курганской области запланировано на 29 мая. О том, как будет проходить мероприятие, «URA.RU» рассказал инициатор создания монумента, депутат Госдумы Александр Ильтяков.

По словам Ильтякова, к торжественной церемонии будет приурочено выездное заседание комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений. В Зауралье прибудут не только члены комитета, но и другие депутаты Госдумы, в том числе председатель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов.

«Во время открытия памятника прозвучит гимн России в живом исполнении с участием симфонического оркестра», — рассказал о планах Александр Ильтяков. Также в этот день в Частоозерском храме пройдет концерт хора «Дорос».

Автором монумента стала скульптор Ольга Красношеина. Памятник ее авторства основателю Кургана Тимофею Невежину был открыт на привокзальной площади в 2017 году.