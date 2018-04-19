В Магнитогорске Челябинской области подростки сфотографировались в местном храме, одна из девушек поделилась снимками на своей странице в Instagram. Среди прочих есть кадр, где она прикуривает сигарету от одной из свечей, которые прихожане ставят святым при молитвах.
Также на фотографиях группа подростков позирует на фоне храма и икон, закрывая лицо руками. На личной странице во «ВКонтакте» у девушки, которая поделилась снимками, постоянно мелькают слова «антихайп, Антихрист» и выражение «слава Сатане». Сама себя она характеризует пословицей «в тихом омуте черти водятся», в строке «мировоззрения» у подростка указан атеизм.
Анонимный пользователь, которого возмутило поведение школьников, опубликовал скрины фото в группе «Подслушано (Магнитогорск)», назвав детей «моральными уродами». В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Многие раскритиковали поведение школьников. «Вот мрази», «Куда родители смотрят», «Надо ж как-то выделиться. На что ума хватило», «Бестолочи, малолетки», — написали одни пользователи. Другие не нашли в фотографиях ничего предосудительного. «Ну это типа у них самовыражение такое. Современные тренды», «По-моему, в этом возрасте у них нормальное поведение», «Обычные подростки», — прокомментировали они.
В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» заявили, что силовики уже устанавливают личности подростков. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Краснодаре молодой человек потушил сигарету об икону, сфотографировал это и поделился снимком в соцсети. Настоятель храма обратился в полицию. Подростку, если выяснится, что его поступок оскорбляет чувства верующих, грозит уголовное дело.