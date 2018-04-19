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19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
16:35  19 апреля 2018 3

На Южном Урале дети прикурили от свечи в храме. «Моральные уроды». ФОТО

Фотографиями подростки поделились в соцсети

В Магнитогорске Челябинской области подростки сфотографировались в местном храме, одна из девушек поделилась снимками на своей странице в Instagram. Среди прочих есть кадр, где она прикуривает сигарету от одной из свечей, которые прихожане ставят святым при молитвах.

Также на фотографиях группа подростков позирует на фоне храма и икон, закрывая лицо руками. На личной странице во «ВКонтакте» у девушки, которая поделилась снимками, постоянно мелькают слова «антихайп, Антихрист» и выражение «слава Сатане». Сама себя она характеризует пословицей «в тихом омуте черти водятся», в строке «мировоззрения» у подростка указан атеизм.

Анонимный пользователь, которого возмутило поведение школьников, опубликовал скрины фото в группе «Подслушано (Магнитогорск)», назвав детей «моральными уродами». В комментариях подписчики разделились на два лагеря. Многие раскритиковали поведение школьников. «Вот мрази», «Куда родители смотрят», «Надо ж как-то выделиться. На что ума хватило», «Бестолочи, малолетки», — написали одни пользователи. Другие не нашли в фотографиях ничего предосудительного. «Ну это типа у них самовыражение такое. Современные тренды», «По-моему, в этом возрасте у них нормальное поведение», «Обычные подростки», — прокомментировали они.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области корреспонденту «URA.RU» заявили, что силовики уже устанавливают личности подростков. По факту инцидента проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Фото: группа «Подслушано (Магнитогорск)», «ВК»
Фото: группа «Подслушано (Магнитогорск)», «ВК»
Фото: группа «Подслушано (Магнитогорск)», «ВК»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Краснодаре молодой человек потушил сигарету об икону, сфотографировал это и поделился снимком в соцсети. Настоятель храма обратился в полицию. Подростку, если выяснится, что его поступок оскорбляет чувства верующих, грозит уголовное дело.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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