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19 апреля 2018
Главные новости 
16:30  19 апреля 2018 3

Депутат из ХМАО, поднявший в Тюмени бунт из-за зарплаты, лишился статуса. Его коллеги перестраховались от перехода к Навальному

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
На случай перехода Аносова к Навальному тюменские единороссы придумали свою версию событий: депутат-изгнанник не ушел сам, его выгналиФото: Владимир Андреев © URA.RU
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Депутат Тюменской областной думы от ХМАО Алексей Аносов покинул фракцию единороссов в парламенте. Теперь народный избранник не имеет никакого политического окраса. Об этом в четверг, 19 апреля, сообщил «URA.RU» сам парламентарий.

По словам Аносова, он сам подал заявление о своем исключении из фракции «Единая Россия». «Фракция — это группа деятелей, объединенных общей партийной принадлежностью и общими политическими взглядами. Но так получилось, что взгляды у нас разные. Я не хочу нести ответственность за решения фракции», — заявил народный избранник в разговоре с агентством. Как утверждает экс-единоросс, в ближайшее время он не планирует примыкать к каким-либо политическим формированиям.

Руководство Тюменской областной думы по ситуации с Аносовым пока предпочитает хранить публичное молчание. Как сообщила агентству пресс-секретарь думы Юлия Бурова, спикер парламента Сергей Корепанов воздерживается от комментариев по теме. Однако, по неофициальным данным, единороссы подготовили и альтернативную версию исключения Алексея Аносова из состава фракции — лишение его членства в «Единой России». Соответствующее решение ранее приняло региональное отделение партии в Югре.

Тюменская областная дума. Заседание по депутатской зарплате. Тюмень, ульянов владимир, романов сергей, аносов алексей
Алексей Аносов (в центре) более не имеет никакого отношения к «Единой России»
Фото: Николай Бастриков © URA.RU

Конфликт между руководством облдумы и Алексеем Аносовым возник из-за зарплаты. Депутат заявил, что хочет работать в парламенте на постоянной основе и получать за это денежное содержание (от 300 до 700 тыс. рублей в месяц). Две попытки провести через думу соответствующий закон закончились ничем, однако, по данным источников «URA.RU», Аносову предлагались альтернативные варианты работы в Тюмени с зарплатой 100-150 тысяч. Народный избранник отказался.

Ранее эксперты агентства оценили возможность перехода Алексея Аносова в другие партийные организации. Наиболее рискованным для властей области вариантов развития событий может стать присоединение парламентария к несистемной оппозиции Алексея Навального.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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