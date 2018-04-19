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19 апреля 2018
18 апреля 2018
17 апреля 2018
18:03  19 апреля 2018 0

Челябинцев напугали синие стоки, которые попадают в реку. ФОТО

Подозрительный слив обнаружил местный жительФото: «Экочел»

В центре Челябинска активисты общественного движения «Экочел» обнаружили сточную трубу, идущую от краеведческого музея в реку Миасс. Они считают, что через нее сливаются канализационные отходы, так как возле трубы имеется характерный запах, а река окрашивается в синеватый цвет.

«Зимой к нам обратился житель города с жалобой на данный сток и наличие сильного запаха канализации. Мы обследовали территорию и обнаружили проблему. Весной мы снова проверили, сток продолжал бежать. Так как слив происходил в зимнее и весеннее время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании канализации», — рассказал «URA.RU» руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин. Сейчас активисты планируют направить информацию о сливе в министерство экологии, чтобы ведомство провело проверку.

Пресс-секретарь минэкологии Челябинской области Екатерина Сорокина рассказала «URA.RU», что никаких обращений в ведомство по этому поводу еще не поступало. В комитете гордумы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию заявили, что не располагают информацией о данном стоке, и посоветовали обратиться в другие ведомства. В управлении ЖКХ администрации города не взяли трубку.

Фото: «Экочел»
Фото: «Экочел»
Фото: «Экочел»

Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге женский монастырь сливает отходы жизнедеятельности прямо в реку. Это предположение высказал местный житель, который стал очевидцем того, как трактор перекачивал канализацию в водоем.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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