В центре Челябинска активисты общественного движения «Экочел» обнаружили сточную трубу, идущую от краеведческого музея в реку Миасс. Они считают, что через нее сливаются канализационные отходы, так как возле трубы имеется характерный запах, а река окрашивается в синеватый цвет.
«Зимой к нам обратился житель города с жалобой на данный сток и наличие сильного запаха канализации. Мы обследовали территорию и обнаружили проблему. Весной мы снова проверили, сток продолжал бежать. Так как слив происходил в зимнее и весеннее время, это не может быть ливневым стоком, тем более сток имеет темно-синий оттенок, а это свидетельствует о попадании канализации», — рассказал «URA.RU» руководитель движения «Экочел» Ильдар Файзуллин. Сейчас активисты планируют направить информацию о сливе в министерство экологии, чтобы ведомство провело проверку.
Пресс-секретарь минэкологии Челябинской области Екатерина Сорокина рассказала «URA.RU», что никаких обращений в ведомство по этому поводу еще не поступало. В комитете гордумы по ЖКХ, благоустройству и природопользованию заявили, что не располагают информацией о данном стоке, и посоветовали обратиться в другие ведомства. В управлении ЖКХ администрации города не взяли трубку.
Ранее «URA.RU» сообщало, что в Екатеринбурге женский монастырь сливает отходы жизнедеятельности прямо в реку. Это предположение высказал местный житель, который стал очевидцем того, как трактор перекачивал канализацию в водоем.