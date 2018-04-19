{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Медведева заставят поменять экономический блок правительства РФ. Фамилии
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 60,86
Динамика за 2 недели
Евро 75,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
18:19  19 апреля 2018 5

Соседи Васильевой и Сердюкова раскрыли скандальные детали их жизни

Учения на Чебаркульском полигоне. Архив. Челябинск., сердюков анатолий
Соседи недовольны управлением ТСЖ СердюковаФото: Вадим Ахметов © URA.RU
новость из сюжета:
Дело Оборонсервиса
все новости сюжета

Экс-глава Минобороны России Анатолий Сердюков и его бывшая подчиненная Евгения Васильева вступили на тропу войны с соседями в элитном доме в Молочном переулке Москвы. После того, как бывший министр обороны стал председателем ТСЖ «Молочный-6», спокойной жизни остальных жильцов пришел конец.

Об этом рассказали соседи скандальной четы — пластический хирург Александр Тепляшин и его жена, косметолог. Они пожаловались на качество обслуживания престижной пятиэтажки и рост счетов за коммуналку, передает «Московский комсомолец». По словам Тепляшина, после смены председателя в ТСЖ семье хирурга стали необоснованно выставлять счета на 113 тысяч рублей вместо прежних 52 тысяч. Потребление воды почему-то стали считать не по счетчикам, отчего водообеспечение стало обходиться хозяину в сумму около 30 тысяч рублей. Также в коммунальные платежи включили навязанные услуги, вроде чистки ковриков на входе.

«Вообще, за последние два года качество обслуживания дома сильно снизилось. В межсезонье в некоторых комнатах колотун — всего 16 градусов, я даже не поленился, замерил», — выразил негодование пластический хирург. Он также пожаловался на то, что все поломки приходится устранять самому: инженеры управляющей компании не смогли устранить засор, а мастера — починить кондиционеры. «В дождь одно время местами протекала крыша. А на фасад гляньте — трещины, мхом стены поросли. В центре-то города, в доме класса люкс!» — заявил Тепляшин.

Отдельной претензией хирург выставил сильные запахи от приготовления пищи из соседской квартиры Сердюкова и Васильевой. Восприимчивое обоняние Тепляшина смогли успокоить только после его жалобы в ТСЖ на вентиляцию.

Экс-глава Минобороны РФ Анатолий Сердюков был вынужден уйти в отставку связи с делом о коррупции. Основным фигурантом дела «Оборонсервиса» стала глава департамента имущественных отношений ведомства Евгения Васильева, находившаяся с Сердюковым в близких отношениях. Сам экс-министр также был фигурантом уголовного дела, но попал под амнистию.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров