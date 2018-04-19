На Ямале запретили продавать вейпы детям под страхом огромных штрафов

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.
Депутат Елена Зленко пояснила, что закон разработали из-за роста популярности никотиносодержащих продуктов, которые являются альтернативой табаку. «Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия», — цитирует депутата Заксобрания Ямала RT.
За нарушение ограничения предполагаются административные штрафы. Для граждан сумма штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.
Ранее «URA.RU» писало о том, что продажу вейпов и электронных сигарет могут запретить в Ханты-Мансийском автономном округе. В случае принятия законопроекта продажа паровых никотиновых устройств несовершеннолетним будет ограничена на территории всего региона.