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Главные новости Ямала
20:46  19 апреля 2018 2

На Ямале запретили продавать вейпы детям под страхом огромных штрафов

Вейпы в последнее время стали очень популярны среди молодежиФото: Pxhere.com

В Ямало-Ненецком автономном округе ограничили продажу вейпов несовершеннолетним. Соответствующий закон приняли депутаты Законодательного собрания региона, сообщается на сайте парламента.

Депутат Елена Зленко пояснила, что закон разработали из-за роста популярности никотиносодержащих продуктов, которые являются альтернативой табаку. «Принимая эти нормы, мы хотим обратить особое внимание родителей, которые могут оградить своих детей от пагубного пристрастия», — цитирует депутата Заксобрания Ямала RT.

За нарушение ограничения предполагаются административные штрафы. Для граждан сумма штрафа составит от двух до четырех тысяч рублей, для должностных лиц — от десяти до 20 тысяч рублей, для юридических лиц — от 20 до 50 тысяч рублей.

Ранее «URA.RU» писало о том, что продажу вейпов и электронных сигарет могут запретить в Ханты-Мансийском автономном округе. В случае принятия законопроекта продажа паровых никотиновых устройств несовершеннолетним будет ограничена на территории всего региона.

Ксения Томашова
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