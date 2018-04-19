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19 апреля 2018
Главные новости Москвы
22:18  19 апреля 2018 2

В Пентагоне оценили профессионализм российских военных в Сирии

НАТО, пентагон, медик, врач, ебиноборства, боевые искусства, нато, флаг нато
Американские военные подвели итоги ракетного удараФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Война в Сирии
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Представители министерства обороны США высоко оценили профессионализм российских военных в Сирии. Особенно их впечатлила работа во время ракетного удара по стране.

«Их деятельность в действительности была профессиональной, и они соблюдали „правила дорожного движения“ в море. И „Дональду Куку“ ни в какой момент не угрожали», — заявил представитель Комитета начальников штабов американских ВС генерал-лейтенант Кеннет Маккензи во время брифинга. Так он прокомментировал итоги ракетного удара по Сирии, нанесенного странами западной коалиции в ночь на 14 апреля, сообщает ТАСС.

Во время самой атаки США, Великобритания и Франция без санкции Совета безопасности ООН выпустили 103 ракеты. Часть из них стартовала с ракетного эсминца «Дональд Кук». По информации Минобороны РФ, 71 ракета была сбита средствами ПВО сирийских вооруженных сил.

Игорь Чукреев
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