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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
00:49  20 апреля 2018 0

В УФСИН заявили о непричастности к смерти «русского Илона Маска»

Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, дверь, сизо, зона, безопасность, колония, тюрьма, замок, следственный изолятор, тюремная камера
Бизнесмен просидел в СИЗО чуть больше двух недельФото: Анна Майорова © URA.RU

Погибший в СИЗО предприниматель Валерий Пшеничный, известный по прозвищу «русский Илон Маск», перед своей смертью спровоцировал замыкание, а также «отключил» электричество вместе с камерами видеонаблюдения. Об этом рассказал начальник УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Игорь Потапенко.

Как сообщил Потапенко, в СИЗО №4 бизнесмен находился чуть больше двух недель — с 19 января по 5 февраля. Вместе с Пшеничным содержались еще два человека. Утром 5 февраля каждого из них осмотрели врачи и никаких побоев у предпринимателя выявлено не было. В полдень его вывели на прогулку, а когда он вернулся, появился инспектор и увел одного из сокамерников к следователю. Второй в это время находился на суде, так что Пшеничный остался в камере примерно на два часа. После этого, сотрудник изолятора зашел в камеру и увидел его с петлей на шее.

«Веревка была сделана из шнурка ветровки. На руках, возле кистей, была кровь и следы от порезов. (…) Найден кипятильник с оторванными от самой спирали проводами. Вот отсюда и пошло это — про пытки кипятильником. Скажу, что как раз в этот двухчасовой промежуток времени на галерее вырубилось электричество» — рассказал Потапенко. Также он добавил, что после первоначального осмотра стало понятно, что это произошло из-за короткого замыкания — когда бизнесмен выдернул провод из кипятильника и пытался таким способом свести счеты с жизнью.

Начальник УФСИН подчеркнул, что не верит в версию с пытками Пшеничного, так как в камере был порядок, а вещи лежали на своих местах. Также отмечается, что никто из соседей ничего не слышал, передает «Лента.ру». Потапенко признался, что в судебно-биологическом исследовании тела бизнесмена есть фраза о следах насильственных действий на теле погибшего. Сотрудники СИЗО сдавали анализ на образцы спермы. «Сдавали. И что? И арестанты сдавали. И ничего. Это говорит лишь о том, насколько тщательно ведется расследование, насколько мы на него не влияем», — отметил он.

Напомним, Валерий Пшеничный, арестованный по обвинению в мошенничестве при строительстве подлодки «Варшавянка», незадолго до смерти подвергался насильственным действиям. Параллельно со Следственным комитетом дело расследуют сотрудники ФСИН.

Александр Черноскутов
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