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20 апреля 2018
19 апреля 2018
Главные новости Москвы
05:59  20 апреля 2018 0

Россиянам предложат подавать заявления за год до вступления в брак

Открытая лицензия 15.07.2015. Свадьба., торт, свадьба
Нововведение позволит не только выбрать желаемую дату, но и сэкономить на свадебном туреФото: Pixabay

Граждане России смогут подавать заявление о вступлении в брак за год до предполагаемой даты. Соответствующие поправки в Семейный кодекс РФ и закон «Об актах гражданского состояния» подготовило Министерство связи и массовых коммуникаций.

Как сообщают «Известия», документ будет поддержан Советом по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства при президенте РФ уже 23 апреля. Эксперты уверены: с принятием документа отделы ЗАГС удастся существенно разгрузить, а сами россияне смогут сэкономить на зарубежных турах.

Действующая система, при которой заявления в ЗАГС принимаются за месяц до бракосочетания, а при оформлении через сайт госуслуг — за полгода, приводит к тому, что приводит гибко регулировать загруженность органов ЗАГС становится невозможно, а сами россияне не могут выбрать наиболее удобную для них дату и время регистрации, считают в Минкомсвязи. Как показывает статистика, пики желающих сочетаться браком приходятся на конкретные даты — обычно это Красная горка и День города.

Нововведение позволит не только заранее определиться с наиболее предпочтительной датой бракосочетания, но и сильно сэкономить на свадебных путешествиях за счет раннего бронирования. Если же за год обстоятельства сложатся так, что бракосочетание перестанет быть актуальным, податели заявления могут просто не являться в ЗАГС — автоматически это будет означать отказ, пишет издание.

Евгений Александров
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