Рейтинг доверия к Путину снизился сразу после выборов

09:29 20 апреля 2018 0

Рейтинг Владимира Путина за месяц снизился Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В течение месяца после выборов президента рейтинг российского лидера Владимира Путина снизился на 7%, опустившись до 48,4%. Между тем такой тренд не коснулся других фаворитов рейтинга — министра обороны Сергея Шойгу и главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Через неделю после выборов о доверии Путину заявили 53,6% россиян, показал опрос ВЦИОМ. Эта цифра продолжала стабильно снижаться вплоть до 15 апреля, достигнув отметки в 48,4%. При этом на втором месте рейтинга оказался Лавров — 25 марта ему доверяли 16,6% опрошенных, а через три недели эта доля подросла до 17,4%. Рейтинг главы Минобороны с конца марта по 15 апреля снизился незначительно — с 20% до 17,2%.

Эксперты не увидели ничего из ряда вон выходящего в том, как изменились показатели рейтинга президента РФ. «Полстраны можно назвать аполитичными, они включаются в политические темы только во время больших выборных кампаний или экстремальных событий. Поэтому процесс снижения уровня доверия привычный», — сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров изданию «Ведомости». Скорость падения рейтинга он связал с негативным информационным фоном — трагедией в Кемерове, а также ухудшением ситуации на международной арене. «В любом случае то, что уровень доверия к Путину не снижается никогда ниже 45%, говорит о том, что беспокоиться не о чем», — подытожил Федоров.

Специалисты также отмечают, что сравнивать динамику изменения рейтинга президента с показателями министров некорректно. По мнению руководителя экспертного совета ЭИСИ Глеба Кузнецова, единственный объединяющий их критерий — то, что они являются политиками. «Сравнивать их — это то же самое, что сравнивать сборные России по футболу и по хоккею», — говорит Кузнецов.

Показатели результатов опроса рассчитывались как разница между положительными и отрицательными оценками. Респондентам задавали открытый вопрос: «Все мы одним людям доверяем, другим — нет. А если говорить о политиках, кому вы доверяете, а кому — не доверили бы решение важных государственных вопросов?» Данные основаны на ежедневном всероссийском телефонном опросе «ВЦИОМ-Спутник». Приводятся средние значения за семь дней опроса. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает следующих величин: для данных, собранных в течение одного дня (1000 респондентов) — 3,2%, для данных, собранных в течение 3 дней (3000 респондентов) — 1,8% не менее чем в 80 регионах РФ.