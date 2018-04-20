Правительство России одобрило законопроект об увеличении госпошлин за выдачу водительского удостоверения, загранпаспорта нового поколения и регистрацию транспортных средств. Соответствующий документ опубликовали на сайте кабмина.
Согласно документу, госпошлина на регистрацию ТС повышается с прежних 800 рублей почти в два раза — до 1,5 тысяч. За получение национального водительского удостоверения теперь придется заплатить не 2 тысячи, а 3 тысячи рублей. Повышен сбор и за загранпаспорт нового поколения с электронным носителем информации. Для граждан старше 14 лет он будет стоить 5 тысяч рублей (вместо 3,5 тысяч), а для лиц младше 14 лет — 2,5 тысячи (ранее пошлина составляла 1,5 тысячи).
Правительство также приводит обоснование для повышения пошлин. В документе говорится, что это делается с целью частично компенсировать затраты федерального бюджета «на создание инфраструктуры для внедрения документов нового поколения, содержащих электронные носители информации».