Экс-глава ФБР заявил, что Путин рассказал Трампу о «самых красивых» российских проститутках

Президент РФ Владимир Путин рассказывал американскому лидеру Дональду Трампу о красоте российских проституток, утверждает бывший глава ФБР Джеймс Коми. Об этом он написал в своих мемуарах, сославшись на слова самого президента США.
В записях Коми говорится, что Трамп назвал «чушью» информацию о том, что он якобы вызывал проституток в гостиничный номер в Москве, пишет The Hill. При этом Трамп сообщил Коми, что Путин якобы говорил ему о «самых красивых в мире проститутках» из России. Когда именно это произошло, в записях Коми не уточняется.
Между тем сам американский президент уже прокомментировал опубликованные мемуары экс-главы ФБР, сообщает RT. По его словам, они доказывают отсутствие сговора его предвыборного штаба с Россией в 2016 году. «Только что вышли мемуары Джеймса Коми. Они показывают, что не было никакого сговора или препятствий. Он также раскрыл секретную информацию. Продолжится ли охота на ведьм?» — написал Трамп в Twitter.