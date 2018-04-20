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20 апреля 2018
Главные новости Москвы
15:28  20 апреля 2018 0

Володин предложил наказывать за исполнение антироссийских санкций

Медиа-форум
Вячеслав Володин призвал россиян игнорировать решение Минфина СШАФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Санкции против России вообще и Урала в частности
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Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для лиц, намеренных подчиняться решению Минфина США об антироссийских санкциях. По мнению Володина, Россия должна жить исключительно в рамках собственного законодательства.

«Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств», — приводит слова Володина Life. В пресс-службы Госдумы уточнили, что парламентарий не исключает введения уголовной ответственности для указанных лиц.

6 апреля США расширили санкции в отношении бизнесменов, чиновников и ряда крупных компаний в РФ. Также стало известно, что Белый дом планирует принять дополнительные ограничительные меры в отношении России. Одним из вариантов спасения компаний, отправленных американским Минфином в черный список, может стать их частичная национализация.

Сергей Макеев
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