Володин предложил наказывать за исполнение антироссийских санкций

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин предложил ввести уголовную ответственность для лиц, намеренных подчиняться решению Минфина США об антироссийских санкциях. По мнению Володина, Россия должна жить исключительно в рамках собственного законодательства.
«Правильно было бы ввести меры ответственности в отношении тех, кто будет в своей деятельности на территории России руководствоваться антироссийскими решениями иностранных государств», — приводит слова Володина Life. В пресс-службы Госдумы уточнили, что парламентарий не исключает введения уголовной ответственности для указанных лиц.
6 апреля США расширили санкции в отношении бизнесменов, чиновников и ряда крупных компаний в РФ. Также стало известно, что Белый дом планирует принять дополнительные ограничительные меры в отношении России. Одним из вариантов спасения компаний, отправленных американским Минфином в черный список, может стать их частичная национализация.