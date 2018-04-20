Бывшего следователя приговорили к 13 годам строгого режима за взятку от Шакро Молодого

17:44 20 апреля 2018 0

Экс-глава УСБ СК РФ Михаил Максименко пытался обвинить во всем коллег, но все равно отправился за решетку Фото: Анна Майорова © URA.RU

Бывший глава управления собственной безопасности Следственного комитета РФ Михаил Максименко признан виновным в получении взятки. За 500 тысяч долларов он обещал освободить из СИЗО соратника криминального авторитета Захария Калашова (Шакро Молодой) Андрея Кочуйкова (Итальянец).

Максименко был задержан летом 2016 года. Вместе с ним были арестованы также его бывший заместитель Александр Ламонов и экс-заместитель руководителя столичного главка СК Денис Никандров. Все они обвинялись в получении взятки в 500 тысяч рублей, за которые обещали освободить Кочуйкова и добиться закрытия его уголовного дела, сообщает «Национальная служба новостей».

Сам Кочуйков был задержан в 2015 году после перестрелки у ресторана Elements в Москве, напоминает «Федеральное агентство новостей». За серию вымогательств денег с московских бизнесменов он в конце марта 2018 года был приговорен к 8 годам и 10 месяцам лишения свободы.

Бывший следователь Максименко свою вину в получении взятки так и не признал. По его словам, его оговорили Ламонов и Никандоров. Суд посчитал его доводы неубедительными и приговорил его к 13 годам колонии строгого режима, а также к штрафу в 165 миллионов рублей.