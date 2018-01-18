Бизнесмены собрали 5 млн долларов, чтобы силовики отпустили сподвижника Шакро Молодого

ФСБ раскрыло крупный сговор московских бизнесменов с целью выкупа криминального авторитета у следователей. Размер взятки должен был составить пять миллионов долларов, хотя ранее предполагалось, что эта сумма составляла 500 тысяч долларов.
В настоящее время в Москве проходит процесс по обвинению Захария Калашова (Шакро Молодой) и Андрея Кочуйкова (Итальянец) в вымогательстве восьми миллионов рублей у рестораторши. Задержаны они были после перестрелки.
Считается, что перестрелку инициировал Итальянец. Он был задержан, после чего эти средства, по версии следствия, были собраны группой близких к Шакро бизнесменов по требованию тогдашнего начальника главка СКР Михаила Максименко с целью освободить сподвижника криминального авторитета, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на близкий к расследованию источник.
Изначально предполагалось, что сумма взятки должна была составить лишь 500 тысяч долларов. Однако в ходе следствия выяснилось, что это лишь сумма первого транша.