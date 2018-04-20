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Главные новости Тюменской области
21:08  20 апреля 2018 0

Перед известным тюменским активистом закрылась дорога в думу. Единороссы сослались на факты «URA.RU»

Комитет по государственному строительству и местному самоуправлению . Тюмень, рябцев юрий
Активист признается, что избрание в думу для него не так важноФото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы в городскую думу Тюмени 2018 год
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«Единая Россия» в Тюмени не допустила до праймериз, которые определят кандидатов на выборы в гордуму, местного гражданского активиста Юрия Рябцева. Как сообщил «URA.RU» сам Рябцев, партия сначала приняла у него документы, а потом, по его версии, отказала под надуманным предлогом.

«Мне отказали в регистрации на основании того, что я будто бы дискредитирую „Единую Россию“», — говорит Юрий Рябцев. Он отмечает, что в качестве доказательств были представлены ссылки на публикации СМИ (в том числе и «URA.RU»), посвященные войнам за землю в поселке Винзили.

Сам Рябцев считает, что реальная причина отказа кроется том, что на праймериз по тому же избирательному округу (24-му) заявился действующий депутат Александр Захаров. При этом, как признается активист, избрание в думу для него не так важно — Рябцеву лишь нужна публичная площадка, которую он получит во время дебатов. Дозвониться до пресс-службы тюменского регионального отделения «Единой России» на момент подготовки материала не удалось.

На праймериз «Единой России» в гордуму Тюмени, как уже сообщало «URA.RU», заявились 17 человек. Таким образом, из числа действующих думцев в новый созыв через праймериз намерены попасть пять человек: Валерий Роженцев, Надежда Ачкасова, Дмитрий Осипов, Альбина Селезнева и Александр Захаров.

Эльдар Булатов
© Служба новостей «URA.RU»
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