«Единая Россия» в Тюмени не допустила до праймериз, которые определят кандидатов на выборы в гордуму, местного гражданского активиста Юрия Рябцева. Как сообщил «URA.RU» сам Рябцев, партия сначала приняла у него документы, а потом, по его версии, отказала под надуманным предлогом.
«Мне отказали в регистрации на основании того, что я будто бы дискредитирую „Единую Россию“», — говорит Юрий Рябцев. Он отмечает, что в качестве доказательств были представлены ссылки на публикации СМИ (в том числе и «URA.RU»), посвященные войнам за землю в поселке Винзили.
Сам Рябцев считает, что реальная причина отказа кроется том, что на праймериз по тому же избирательному округу (24-му) заявился действующий депутат Александр Захаров. При этом, как признается активист, избрание в думу для него не так важно — Рябцеву лишь нужна публичная площадка, которую он получит во время дебатов. Дозвониться до пресс-службы тюменского регионального отделения «Единой России» на момент подготовки материала не удалось.
На праймериз «Единой России» в гордуму Тюмени, как уже сообщало «URA.RU», заявились 17 человек. Таким образом, из числа действующих думцев в новый созыв через праймериз намерены попасть пять человек: Валерий Роженцев, Надежда Ачкасова, Дмитрий Осипов, Альбина Селезнева и Александр Захаров.