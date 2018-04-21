01:09 21 апреля 2018 0

Глава облсовета народных депутатов не намерен участвовать в сентябрьских выборах Фото: Данил Айкин © URA.RU

Председатель областного совета народных депутатов Кемеровской области Аман Тулеев не собирается участвовать в сентябрьских выборах в облсовет, а переезжать в Москву, чтобы представлять регион в Совете Федерации не хочет. По словам экс-губернатора, он устал от политики и не видит смысла в ней оставаться.

«Я устал от этой политики, от этой грязи, от этой лжи. Видит господь, я честно служу и стране, и Кузбассу, но не хочу я уже. Тошно от всего этого… Честно говоря, не хочу, и смысла нет в политике оставаться», — сказал экс-губернатор в интервью телекомпании ТВМ. Бывший губернатор пояснил, что лишь покинув пост главы региона понял, что такое жить нормальной жизнью, «как все порядочные люди», передает «Шторм».

Работа в законодательных органах, несмотря на оказанное ему доверие, Тулееву, по его словам, не подошла, так как эта сфера «не его». И уж тем более не собирается глава облсовета переезжать в Москву, чтобы представлять регион в Совфеде: «не лежит душа». Да и жена, по словам экс-губернатора, при разговорах о возможном переезде «в обморок падает».

При этом экс-губернатор опроверг информацию, будто собирается покинуть страну, чтобы пройти курс лечения в зарубежной клинике. «У нас хорошая медицина и лечиться надо на месте», — добавил Тулеев.

Напомним, источники в администрации Кемеровской области сообщили журналистам, что Аман Тулеев на несколько месяцев уедет за границу сразу после инаугурации избранного президента Владимира Путина. 73-летний Экс-губернатор возглавляет сейчас областной совет народных депутатов, однако полномочия его истекают уже в сентябре, когда будет избран новый состав Облсовета.

Как ранее сообщалось, отставка Тулеева была напрямую связана с трагедией в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня»: жертвами страшного пожара стали 64 человека, из них 41 — ребенок. Спустя несколько дней после случившегося Аман Тулеев обратился к президенту РФ Владимиру Путину с заявлением об отставке по собственному желанию.