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21 апреля 2018
20 апреля 2018
Главные новости Москвы
07:59  21 апреля 2018 3

Собчак разозлила россиян кольцом за миллионы рублей. ФОТО

Телеведущая рассказала, что встречает весну в ЛондонеФото: аккаунт Ксении Собчак в Instagram

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак вызвала волну гнева и раздражения, опубликовав фото с дорогим кольцом. Россиянам также не понравилось, что экс-кандидат в президенты России встречает весну в Лондоне.

«В Лондоне так тепло! Весна!», — подписала она снимок на своей странице в Instagram. На фотографии женщина запечатлела себя в широкополой шляпе и очках, в которых отражается ее рука с большим ювелирным украшением. Как отмечают комментаторы, кольцо похоже на украшение ювелирного дома Boghossian Jewelry. Цена только одного бриллианта размером 2,4 карат составляет порядка двух миллионов рублей.

«А у нас в Мухосранске холодно и грязно», «Фу! Вообще не стиль!», «Чтоб тебя постигла участь Скрипалей!», «А вдруг англичане и на ней поэкспериментируют с «новичком [нервно-паралитическое вещество, которым отравили Скрипалей — прим. ред.]», «А при чем тут фотка! Она же кольцом хвалится! Видно же!», «Кольцо красивое. Руки нет», — пишут обозленные комментаторы. — «Кольцо из вторсырья?», «Это что за мужик на фото с кольцом». Однако не все стали критиковать экс-ведущую «Дома-2». «Восхитительное колье!», «Хорошего вечера у Темзы. Вы ведь в Лондоне не новичок, так что наслаждайтесь весной», «счастливого полёта! Bonnes vacances!», «Чичваркину привет!)», «В этот момент рассматриваешь кольцо на пальце, поэтому немного вытянуты губы в некоем восхищении. Фото со смыслом. Удачно. Молодец», «Кольцо всевластия)))», — отреагировали благожелатели.

Ранее сообщалось, сколько Собчак потратила на семейный отдых в Таиланде. Вместе с мужем Максимом Виторганом, сыном Платоном и несколькими друзьями она проживала на вилле отеля на острове Ко Кут. Аренда виллы за десять дней обошлась в 2,5 млн, пишет агентство Nation News. В распоряжении отдыхающих были 600 кв. м. территории виллы, терраса с бассейном и личный пляж.

Семен Гринберг
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