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21 апреля 2018
15:45  21 апреля 2018 0

Россияне массово скупают подержанные авто. Пермь, ХМАО и Южный Урал в тренде. СКРИН

Субботник на Белой Башне. Екатеринбург, авторынок, продажа авто
Подержанные машины в несколько раз популярнее новыхФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В России продается в 3,5 раза больше подержанных автомобилей, чем новых. Таковы итоги первого квартала 2018 года.

По данным экспертов, за три первых месяца 2018 года доля рынка новых легковых автомобилей в России в среднем составила 22,4%. Рынок подержанных легковых авто занял 77,6%. Таким образом, в стране машин б/у продается в 3,5 раза больше, чем новых, — отметили аналитики агентства «Автостат».

При этом в Еврейской автономной области доля вторичного рынка автомобилей составила почти 99%. Меньше всего разница заметна в Москве, где здесь доля новых машин в продажах превысила 43%. В Перми и ХМАО-Югре новые и подержанные авто продаются в соотношении три к семи, в Челябинской области доля новых машин в общем объеме продаж не дотягивает и до 25%.

Между тем, как сообщало «URA.RU», цены на подержанные автомобили в России по итогам 2017 года снизились в среднем на 9%. Одновременно увеличился и возраст «бэушек», от которых решили избавиться хозяева.

autostat.ru
autostat.ru

Наталья Михалева
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