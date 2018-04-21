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21 апреля 2018
Главные новости Москвы
19:54  21 апреля 2018 0

В Москве — страшный ураган. На людей падают деревья и рекламные конструкции. ВИДЕО

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В результате сильнейшего урагана в Москве пострадали по меньшей мере 12 человек (фото из архива)Фото: depositphotos.com © URA.RU

В субботу, 21 апреля, на Москву обрушился ураган. Сильный ветер валит деревья и рекламные конструкции, срывает крыши. Сообщается о более чем десяти пострадавшим в результате разгула стихии.

Так, три человека пострадали после падения дерева на Сумской улице, на одного человека на Амурской улице упал рекламный щит, пишет «Интерфакс». Все пострадавшие госпитализированы.

Также сообщается, что два человека пострадали после того, как порывом ветра в Пестовском переулке сорвало крышу. В Строгинской пойме ветром перевернуло парусник, находившегося в воде человека вытащили на берег спасатели. Приходят сообщения и о получивших повреждения припаркованных на улицах автомобилях. В частности, упавшее дерево придавило машину на МКАД.

По последним данным, которые приводит НТВ, в результате урагана в Москве пострадали 12 человек. Ранее столичное управление МЧС России выпустило экстренное предупреждение о штормовом ветре до 25м/с. Ухудшение погоды ожидается во всей Центральной России.

Феликс Сорокин
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