08:06 22 апреля 2018 0

Супермаркеты стали новой площадкой для выяснения отношений Фото: Илья Московец © URA.RU

В московском супермаркете произошла драка из-за шампуня. Посетители магазина засняли на видео конфликт, случившийся на коммерческой почве.

Покупатели супермаркета на Щербаковской улице в Москве стали свидетелями ссоры между поставщиками шампуня и сотрудниками магазина. Поставщики привезли шампунь, но не смогли договориться с представителями супермаркета о нюансах сделки. Из-за этого началась драка. Сотрудники магазина вызвали полицию, поскольку без ее участия охрана не могла успокоить разозленных поставщиков. После приезда полицейских драка прекратилась, сообщает телеканал ren.tv.

Напомним, недавно состоялась потасовка между покупателями в тюменском магазине. Женщины набросились на дешевые игрушки, расталкивая друг друга и стараясь схватить несколько кукол сразу.