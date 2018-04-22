Цены на учебники в России взлетят в два-три раза

10:36 22 апреля 2018 0

Издатели переживают, что действия Минобрнауки приведут к снижению качества учебников Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

О грядущем росте цен на учебники предупредили общественники из «Ассоциации издателей и пользователей учебной литературы». Активисты отправили премьер-министру Дмитрию Медведеву письмо, в котором пожаловалась на действия Минобрнауки.

В официальном письме Ассоциации говорится, что ведомство «систематически нарушает правила формирования федерального перечня учебников» и пытается утвердить новые образовательные стандарты вопреки экспертным мнениям. Кроме того, Минобрнауки отправляет на дополнительную экспертизу учебники, уже получившие все необходимые экспертные оценки, причем эти новые экспертизы ведутся в «засекреченном режиме» и малоизвестными специалистами.

Ассоциация издателей опасается, что неправомерные действия министерства приведут к монополизации сферы издания учебной литературы, снижению качества учебников, а также к росту цен на учебники в два-три раза. В официальном письме отмечается, что «действия министерства не вписываются ни в какие стратегии развития России и в целом противоречат интересам нашего государства».

Напомним, что в Курганской области уже отмечается нехватка средств на учебную литературу. На ее покупку для одного ученика выделяется 1577 рублей, при том что цена только одного учебника составляет 600 рублей. В результате в Зауралье уже существует задолженность за поставленную литературу, писало «URA.RU».