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22 апреля 2018
21 апреля 2018
Главные новости Москвы
12:05  22 апреля 2018 2

Россияне возмутились огромным баннером на кладбище с изображением покойного. ФОТО

Неоднозначный баннер вызвал споры об этикеФОТО: страница социальной сети «ВКонтакте»

В Туле родственники усопшего установили на его могиле рекламный баннер, чтобы ее было легче найти. Однако это категорически не понравилось родственникам других умерших.

Социальные сети бурно обсуждают фотографию, сделанную на одном из кладбищ Тулы. Фото размещено на огромном рекламном баннере, установленном прямо у могилы. Это не представление услуги или какого-либо товара, на фото — умерший и похороненный на кладбище мужчина. Родственники усопшего заявляют, что таким образом им легче ориентироваться на кладбище и находить «свою» могилу. Однако это вызвало бурю негодования среди родных других усопших, похороненных рядом, пишет telegram-канал Mash. Они посчитали неэтичным выделять одного умершего среди других.

Тем, кто установил баннер, администрацией выдано предписание на демонтаж неоднозначной конструкции. Если же они его не выполнят, дело будет передано в суд.

Баннер вызвал бурное обсуждение в социальных сетях
ФОТО: страница группы «Тульские новости» социальная сеть «ВКонтакте»

Виктор Жуков
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