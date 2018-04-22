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Главные новости Челябинской области
13:30  22 апреля 2018 0

На Урале стоматолог уронил иглу в горло пациентки. «Было очень страшно». ФОТО

Проект «Fasion police» - аналог Модного приговора. Екатеринбург, стоматология, зубы, стоматолог
Девушка осталась живаФото: Александр Мамаев © URA.RU

Жительница Магнитогорска случайно проглотила иглу на приеме у стоматолога. Об этом она сама рассказала на портале Pikabu.

Женщина пришла на прием в частную стоматологическую клинику, где уже была ранее. В тот момент, когда врач заканчивала пломбировать зуб, игла длинной чуть больше трех сантиметров выскользнула из рук дантиста и упала прямо в горло пациентки. Женщина признается, что не почувствовала боли — было только ощущение, как что-то задело горло изнутри.

«Десну обезболили, убрали старую пломбу, удалили нервы, и тут-то и произошло ЭТО. Не знаю каким образом, но инструмент длиной 35 мм выскользнул из рук стоматолога. Тогда я почувствовала что что-то задело стенку горла, закашлялась. Врач осмотрел рот, в надежде найти потерянный инструмент. Дальше мне предложили прополоскать горло, но безрезультатно. Никаких неприятных или колющих ощущений больше не было», — рассказала пациентка.

В горло пациентки попала игла длиной 35 мм
Пациентка на Pikabu

Стоматолог осмотрел горло, но не нашел инородного предмета. Врач также пытался найти и достать иглу вручную, но безрезультатно. Пациентку отправили сначала в травмпункт, а позже — в хирургическое отделение магнитогорской больницы, где ее госпитализировали. Женщине сделали рентген, после которого стало ясно, что инородный предмет уже в толстой кишке.

«Учитывая, что я перед походом к стоматологу позавтракала — было „очень весело“ и страшно, вдруг из-за спазмов игла попадет в дыхательные пути. Дальше муж увез меня в городскую хирургию. Там оказался очень хороший доктор, отправивший меня на рентгеноскопию — и только там было видно, что игла уже в толстом кишечнике. Меня оставили в больнице под наблюдением», — написала женщина в тексте поста.

Пациентке повезло — через несколько дней инородный предмет вышел естественным путем. «Игла благополучно покинула мое тело. Было очень страшно, очень», — поделилась женщина с пользователями. К слову, иглу она решила оставить себе «на память».

Но жертвам врачебных ошибок везет не всегда. «URA.RU» рассказывало историю челябинской студентки, которая умерла во время простейшей операции по удалению аппендицита. А другая жительница Магнитогорска пожаловалась на работу пластического хирурга. Женщина с пятым размером груди хотела уменьшить молочные железы, но в итоге «ушла искалеченная» и потеряла 114 тысяч рублей.

Кирилл Егоров
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