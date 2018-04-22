Россия отказалась вкладывать миллиарды в борьбу с мировой бедностью

16:23 22 апреля 2018 0

10 стран находятся на грани банкротства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Россия не станет участвовать в докапитализации Всемирного банка (ВБ), потому что не согласна с новой кредитной политикой организации. Об этом сообщил заместитель министра финансов РФ Сергей Сторчак, напомнив также об отказе Всемирного банка от финансирования операций на территории России по причине санкций.

По словам Сторчака, 21 апреля ВБ решил дополнительно вложить в свои структуры — Международный банк реконструкции и развития (МБРР) и Международную финансовую корпорацию (МФК) — 13 млрд долларов. Дополнительные средства должны пойти на борьбу с бедностью в странах третьего мира, где сейчас из-за проблем с закредитованностью в предбанкротном состоянии находятся 10 государств. В первую очередь это страны Африки и Латинской Америки, пояснил ТАСС замминистра финансов. При этом Сторчак уточнил, что Россия отказалась вносить долю из-за несогласия с реформами ВБ. Новые правила могут привести к отказу от поддержки крупнейших и самых надежных заемщиков банка — Индии и Китая — и спровоцировать убытки и необходимость новой докапитализации через несколько лет.

Сторчак добавил, что США также не собираются участвовать в докапитализации, но при этом сохранят за собой контроль над расходами. «Будет реализована схема, когда все заплатят, американцы ни копейки не вносят, но при этом поставили условие, что они должны сохранить блокирующий пакет, — пояснил замглавы российского Минфина. — Это позволит американцам по-прежнему диктовать свою волю».

Как ранее писало «URA.RU», президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному собранию заявил, что Россия намерена соредоточиться на внутренних проблемах. Он распорядился сократить за шесть лет число бедных россиян минимум вдвое. По подсчетам Росстата, сейчас в РФ за чертой бедности находятся 20,3 млн человек.