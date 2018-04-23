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00:52  23 апреля 2018 0

Любимая команда Козицына одержала главную победу. УГМК — сильнейший клуб Европы

Матч Евролиги БК
Баскетболистки УГМК одержали победу в финале ЕвролигиФото: Владимир Жабриков © URA.RU

Баскетболистки УГМК сегодня провели главный матч сезона. В финале Евролиги екатеринбургская команда в гостях обыграла венгерский Шопрон. Игра завершилась со счетом 72:53 в пользу «лисиц». За победой екатеринбургского клуба с трибун наблюдал президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко.

Встреча УГМК и Шопрона в финале Евролиги стала символичной. Еще в августе 2017 Шопрон довольно неожиданно выиграл предсезонный турнир и стал обладателем кубка УГМК, обыграв хозяек паркета в решающем матче со счетом 68:60. Правда, тогда и екатеринбургская команда была другой, и главным тренером был еще Олаф Ланге.

К финалу Евролиги УГМК привел Мигель Мендес, который сделал ставку на командный баскетбол и не прогадал. Первая атака «лисиц» в «золотом» матче в Венгрии продемонстрировала настрой — УГМК штурмовал кольцо соперниц почти две минуты, завершив атаку трехочковым броском. При счете 3:11 в пользу УГМК хозяйки взяли тайм-аут, после которого игра немного выровнялась. Но блестящая игра Эммы Меессеман и важный трехочковый Елены Бегловой за 15 секунд до конца периода позволили УГМК уйти на первый перерыв с приличным преимуществом — 15:22.

Спортивные клубы Екатеринбурга, баскетбол, баскетбольное кольцо, мяч в корзине, спорт
Эмма Меессеман забросила мяч в корзину вместе с сиреной
Фото: Александр Константинов © URA.RU

В начале второй десятиминутки команды обменялись заброшенными мячами. К середине игрового отрезка УГМК увеличил свое превосходство до 12 очков, немного сдали нервы у Бриттни Грайнер, поэтому ее посадили отдохнуть. К концу периода Шопрон немного сократил отставание — 30:39. Но последнее слово осталось за УГМК — Эмма Меессеман вместе с сиреной забросила трехочковый в кольцо соперниц — 30:42.

В третьей четверти УГМК продолжил наращивать свое преимущество, а Шопрон выступал в роли догоняющего — 42:53 — с таким счетом команды ушли на последний перерыв.

В заключительной десятиминутке УГМК сделал рывок 9:0, отличилась Евгения Белякова, набравшая подряд 5 очков. За 2 минуты до конца игры — 53:69 в пользу УГМК, Шопрон заметно сдал. Еще три очка с игры добавила Альба Торренс — 53:72. И она же оставшиеся 16 секунд просто продержала мяч, осознавая свою победу.

Самым ценным игроком «Финала четырех» женской Евролиги стала баскетболистка УГМК Эмма Меессеман, набравшая в финальном матче 19 очков.

УГМК вернул себе статус чемпиона Евролиги, потерянный в прошлом сезоне, а Шопрон завоевал серебряные медали. Бронзовые медали Евролиги достались курскому «Динамо», с которым УГМК встретится в финале Чемпионата России уже 27 апреля в Екатеринбурге.

Татьяна Ларина
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