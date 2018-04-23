Балерина Анастасия Волочкова после отдыха в Таиланде продолжает пополнять фотогалерею своего instagram-аккаунта креативными снимками. На этот раз прима выложила фотографию идеального поперечного шпагата, исполненного на тренажере. Несмотря на мастерскую растяжку и явные признаки похудения знаменитости, подписчики раскритиковали снимок.
На новой фотографии балерина позировала в привычной для всех позе — на шпагате. Многие пользователи не оценили данный снимок: «Кроме элементарного шпагата, удивить больше нечем!», «Шпагат есть, ума не надо! Сдурела баба совсем», «Ноги, как скамейка», «Ну достала со своим шпагатом», «Она, кроме шпагата, что-нибудь еще может?». Впрочем, ряд подписчиков отметил, что после отдыха в Таиланде Волочкова сильно похудела: «Вы так похудели здорово! Поделитесь секретом? Много тренируетесь?».
Ранее Волочкова публично обрушилась на подписчиц, которые критиковали ее в Интернете. Артистка призвала своих фанатов вместе посмеяться над «ущербными и недолюбленными бабами», передает «Федеральное агентство новостей».