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23 апреля 2018
22 апреля 2018
Главные новости Москвы
08:28  23 апреля 2018 0

Поклонники не оценили «идеальный» шпагат похудевшей Волочковой. «Сдурела баба совсем». ФОТО

Фото со шпагатом стало визитной карточкой балериныФото: Анастасия Волочкова, Instagram

Балерина Анастасия Волочкова после отдыха в Таиланде продолжает пополнять фотогалерею своего instagram-аккаунта креативными снимками. На этот раз прима выложила фотографию идеального поперечного шпагата, исполненного на тренажере. Несмотря на мастерскую растяжку и явные признаки похудения знаменитости, подписчики раскритиковали снимок.

На новой фотографии балерина позировала в привычной для всех позе — на шпагате. Многие пользователи не оценили данный снимок: «Кроме элементарного шпагата, удивить больше нечем!», «Шпагат есть, ума не надо! Сдурела баба совсем», «Ноги, как скамейка», «Ну достала со своим шпагатом», «Она, кроме шпагата, что-нибудь еще может?». Впрочем, ряд подписчиков отметил, что после отдыха в Таиланде Волочкова сильно похудела: «Вы так похудели здорово! Поделитесь секретом? Много тренируетесь?».

Ранее Волочкова публично обрушилась на подписчиц, которые критиковали ее в Интернете. Артистка призвала своих фанатов вместе посмеяться над «ущербными и недолюбленными бабами», передает «Федеральное агентство новостей».

Павел Маркуш
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