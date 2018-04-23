Прокуратура потребовала для «приморских партизан» 103 года колонии

Гособвинение потребовало для «приморских партизан» сроки от 8 до 25 лет колонии строгого режима. Третий пересмотр дела может закончиться для обвиняемых реальными сроками.
Пересмотр дела ведется в настоящее время в Приморском краевом суде. В частности, заново разбирается эпизод с разбойным нападением и убийством четырех человек, совершенный 27 сентября 2009 года, сообщает агентство Nation News.
В ходе очередного заседания по делу прокуратура объявила, какое именно наказание планирует потребовать для обвиняемых: «Гособвинение просит назначить Александру Ковтуну 25 лет лишения свободы, Илютикову — 24,5 года, Кириллову — 21 год 10 месяцев, Никитину — 24 года, Вадиму Ковтуну — 8 лет и один месяц лишения свободы», — цитирует телеканал RT представителя надзорного ведомства.
Банда «приморских партизан» стала известна после серии убийств на Дальнем Востоке, жертвами которых стали в том числе и милиционеры. Кроме того участники сообщества были причастны к грабежам, угонам и налетам на отделения милиции на Дальнем Востоке, напоминает телеканал 360.
Рассмотрение дела заняло несколько лет. В июле 2016 года суд присяжных после повторного изучения доводов следствия признал участников сообщества невиновными. Данное решение было в декабре 2016 отменено Верховным судом РФ, нашедшем нарушения в формировании состава присяжных, после чего началась подготовка к новому, третьему по счету, процессу над бандой.