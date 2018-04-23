Новый курганский «министр», назначенный после скандала с зарплатами учителей, вступил в должность

Герман Хмелев официально назначен на должность директора департамента образования и науки Курганской области после согласования его кандидатуры с Минобразования РФ. В понедельник, 23 апреля, губернатор Алексей Кокорин вручил ему удостоверение, передает корреспондент «URA.RU».
С января этого года Хмелев исполнял обязанности руководителя департамента. Экс-руководитель ведомства Наталья Бобкова уволилась по собственному желанию после скандала с учителями из Звериноголовского района, которые пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат и записали видеообращение к Путину.
Герман Хмелев перебрался в Курган из Кетовского района, ранее занимал пост первого заместителя главы Кетовского района по социальной политике. Как писало агентство, недавно чиновник доложил депутатам облдумы о том, что в регионе не хватает средств на расходы в сфере образования, в частности, на покупку учебников.