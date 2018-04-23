13:25 23 апреля 2018 0

Жители дома помогали тушить пожар Фото: читатель «URA.RU»

В городе Губкинском ЯНАО жители помогли пожарным потушить горящий дом. Горела «деревяшка» (так называют местные жители старые многоквартирные деревянные дома) в 7-м микрорайоне, 42. Пожар начался на чердаке, после этого быстро загорелась крыша.

По данным МЧС, горела кровля на площади 500 квадратных метров. При этом дом поврежден на площади 600 квадратов. «На месте пожара работали 33 человека личного состава и 8 единиц техники МЧС. В момент тушения пожара администрация Губкинского предоставила автобус для обогрева жильцов пострадавшего дома», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО.

В результате пожара и проливки 18-квартирный дом пришел в полную негодность и проживание в нем больше невозможно. Три человека поселились в пункте временного размещения, остальные у родственников. Среди жителей дома была и многодетная семья, которая лишилась всего имущества. Сейчас в Губкинском объявлен сбор средств в помощь этой семье.

Когда горел дом, особенно поначалу, сил пожарных было недостаточно, и тогда жители дома сами взяли в руки пожарные рукава и стали тушить свой дом. Причина пожара пока неизвестна, рассматриваются разные версии, в том числе короткое замыкание проводки или же неосторожность бомжей, гревшихся на чердаке.

Фото: читатель «URA.RU»

Фото: читатель «URA.RU»

Фото: читатель «URA.RU»

Фото: читатель «URA.RU»

Фото: читатель «URA.RU»