{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
В РКН уходят из «Яндекса» и Сбербанка. Чиновники перебираются в Венгрию. Куйвашев днюет и ночует в Минтрансе РФ
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 61,32
Динамика за 2 недели
Евро 75,65
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
23 апреля 2018
Главные новости Москвы
13:22  23 апреля 2018 3

После краха «ВИМ-Авиа» сотни сотрудников просят правительство спасти их

Очередной споттинг в Кольцово. Екатеринбург, самолет, вим авиа, vim avia
Авиакомпания накопила сотни миллионов рублей долгов по зарплатеФото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Крах авиакомпании «ВИМ-АВИА»
все новости сюжета

Сотрудники обанкротившейся «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой простить их компании налоги. Иначе не из чего будет погашать долг по зарплате в 700 миллионов рублей.

«Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, коллектив „ВИМ-Авиа“, более 1300 уволенных сотрудников, просит не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений НДС и возмещения акцизов за авиационное топливо за 2017 год. В противном случае денег на погашение для задолженности перед коллективом не останется», — цитирует RNS обращение сотрудников авиакомпании.

Как пишут сотрудники компании в своем обращении, суммарная задолженность по зарплате за период с июля 2017 год по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей. При этом ожидаемая сумма по возврату НДС составит около 450 миллионов рублей, а по возмещению акцизов — 156 миллионов. Этих средств хватило бы, чтобы компенсировать большую часть задолженности перед сотрудниками.

Временный управляющий компании Мария Булатова обратилась в суд с ходатайством изменить порядок погашения долгов с тем, чтобы из полученных средств выплатить людям зарплаты. Однако заседание назначено на 7 мая, в то время как списание должно быть произведено уже 1 мая, то есть при любом решении суда денег может уже не быть на счетах. В авиакомпании надеются, что правительству удастся все-таки найти какое-то решение проблемы, в противном случае обещают начать серию пикетов.

«ВИМ-Авиа» объявила о своем банкротстве осенью 2017 года. При этом после прекращения чартерных рейсов авиакомпании 13 тысяч российских туристов оказались за рубежом с недействительными билетами на руках. Позже стало известно, что долги перевозчика составляют порядка 10 миллиардов рублей.

Игорь Чукреев
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров