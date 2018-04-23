После краха «ВИМ-Авиа» сотни сотрудников просят правительство спасти их

Сотрудники обанкротившейся «ВИМ-Авиа» обратились к Минтрансу, ФНС, Минтруду и Минфину с просьбой простить их компании налоги. Иначе не из чего будет погашать долг по зарплате в 700 миллионов рублей.
«Учитывая сложившуюся критическую ситуацию, коллектив „ВИМ-Авиа“, более 1300 уволенных сотрудников, просит не вычитать инкассо налоги из ожидаемых поступлений НДС и возмещения акцизов за авиационное топливо за 2017 год. В противном случае денег на погашение для задолженности перед коллективом не останется», — цитирует RNS обращение сотрудников авиакомпании.
Как пишут сотрудники компании в своем обращении, суммарная задолженность по зарплате за период с июля 2017 год по апрель 2018 года составляет около 700 миллионов рублей. При этом ожидаемая сумма по возврату НДС составит около 450 миллионов рублей, а по возмещению акцизов — 156 миллионов. Этих средств хватило бы, чтобы компенсировать большую часть задолженности перед сотрудниками.
Временный управляющий компании Мария Булатова обратилась в суд с ходатайством изменить порядок погашения долгов с тем, чтобы из полученных средств выплатить людям зарплаты. Однако заседание назначено на 7 мая, в то время как списание должно быть произведено уже 1 мая, то есть при любом решении суда денег может уже не быть на счетах. В авиакомпании надеются, что правительству удастся все-таки найти какое-то решение проблемы, в противном случае обещают начать серию пикетов.
«ВИМ-Авиа» объявила о своем банкротстве осенью 2017 года. При этом после прекращения чартерных рейсов авиакомпании 13 тысяч российских туристов оказались за рубежом с недействительными билетами на руках. Позже стало известно, что долги перевозчика составляют порядка 10 миллиардов рублей.