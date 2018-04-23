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Главные новости Курганской области
14:05  23 апреля 2018 2

Чиновники попросили у курганцев денег на салют ко Дню Победы

Салют на День города. Екатеринбург, фейерверк, праздник, салют, торжественное событие
В этом году зауральцы могут остаться без праздничного фейерверкаФото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Курганской области объявили сбор пожертвований на фейерверк ко Дню Победы в селе Половинное. Призыв поучаствовать в акции «Народный салют» зауральцы обнаружили в местной газете «Вестник района» — неравнодушным предлагается приносить деньги в администрацию Половинского сельсовета.

В администрации «URA.RU» рассказали, что запустить благотворительную акцию пришлось в связи с тяжелым материальным положением. «В предыдущие годы деньги выделялись из бюджета сельсовета. В этом году сумма была запланирована, но мы поняли, что средств не хватит, поэтому обратились к жителям», — заявила глава сельсовета Галина Гурьева.

Призыв о помощи жители Половинского района увидели в местной газете
Фото: Вячеслав Гологузов

Сумму, необходимую на закупку фейерверка, она не уточнила. По ее словам, объявление в газете было ориентировано, в первую очередь, на предпринимателей — администрация также отправила сообщения напрямую в коммерческие организации. «На данный момент желания помочь никто не изъявил», — заключила собеседница агентства, пояснив, что сбор средств начали на прошлой неделе.

В других районах области «URA.RU» не подтвердили наличие каких-либо проблем с финансированием праздничных мероприятий. Ранее агентство сообщало, что в Курганской области закончились деньги на проведение акции «Бессмертный полк».

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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