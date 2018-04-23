Власти Зауралья хотят уволить директора школы, в которой ученица расстреляла одноклассников

Департамент образования и науки Курганской области рекомендовал уволить директора шадринской школы, где в марте этого года произошло ЧП со стрельбой в классе. Об этом «URA.RU» сообщил первый заместитель директора департамента Эдуард Абрамов.
«Так как школа муниципальная, мы можем только рекомендовать городскому отделу образования принять какие-либо меры», — пояснил чиновник. В ходе ведомственной проверки, по его словам, были выявлены «управленческие системные дефекты», что позволяет «поставить вопрос о соответствии директора школы занимаемой должности». Также в ведомстве считают, что нескольких сотрудников школы следует наказать, в том числе классного руководителя, социального педагога и заместителя директора школы по воспитательной работе. Речь идет о дисциплинарном взыскании. В самом департаменте из-за ЧП уже наказаны два чиновника, добавил Абрамов.
Руководитель отдела образования Шадринска Светлана Кислицына уточнила, что директор школы Александра Юрченко находится в отпуске. «По выходу директора, это будет 17 мая, будет принято соответствующее решение», — добавила она.
Что касается девочек, которые устроили ЧП, для них найдена форма обучения. «Одна ученица переехала в сопредельное муниципальное образование по месту жительства отца, другая продолжает надомное обучение», — сообщил Абрамов. Девочка, стрелявшая в одноклассников, по-прежнему находится в санатории. «В таком формате завершим учебный год, после чего будет принято решение, как быть дальше», — заключил чиновник.
ЧП в школе Шадринска произошло 21 марта. Как писало «URA.RU», ученица 7-го класса принесла пневматический пистолет в класс и начала стрелять по одноклассникам. В сговоре с девочкой участвовали еще две ученицы школы. В результате инцидента пострадали семь человек. После происшествия школу посетила детский омбудсмен при президенте Анна Кузнецова.