РПЦ одним звонком запретила Гарри Поттера в ХМАО

18:17 23 апреля 2018 0

Организаторам пришлось «убрать всю магию» из мероприятия. ФОТО: livelib.ru

В Югре из-за обращения РПЦ сменили стилистику всероссийского культурного мероприятия «Библионочь-2018». Мальчика-волшебника Гарри Поттера заменили на персонажа романов Артура Конан Дойля Шерлока Холмса и писателя Ивана Тургенева. Об этом 23 апреля «URA.RU» сообщил источник, знакомый с ситуацией.

На мероприятие большинство детей пришли в образе учеников Хогвартса СКРИН: АиФ-Югра

По словам собеседника, изначально развлекательный детский вечер в библиотеке планировалось провести в стилистике популярного произведения Джоанны Роулинг «Гарри Поттер». Однако в последний момент к руководству библиотеки обратились священнослужители из регионального отделения Российской православной церкви и настоятельно рекомендовали отказаться от магической символики мероприятия.

«За два дня до начала мероприятия организатором пришлось полностью переделывать концепцию — и все из-за „рекомендательного“ звонка от РПЦ. Организаторы придумали версию — якобы Гарри Поттер не пользуется большой популярностью среди югорских детей», — комментирует инсайдер.

Получить комментарий официального организатора в окружной библиотеке ХМАО на момент публикации материала не удалось. Ирина Миронова не ответила на звонки агентства.

В пресс-службе регионального отделения РПЦ информацию источников опровергают, сообщив, что каких-либо заявлений по поводу данного мероприятия они не делали. Однако стоит отметить, что большинство детей, приглашенных на праздник, все-таки оделись в костюмы любимого волшебника, несмотря на измененную концепцию.